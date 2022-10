Les fans de Furious Strictly qualifient une célébrité de “surmarquée” – êtes-vous d’accord?

Les fans de FURIOUS Strictly Come Dancing ont accusé les juges d’avoir surestimé l’une des célébrités.

L’ancien footballeur Tony Adams a été sévèrement critiqué par les juges Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Shirley Ballas et Anton Du Beke.

Bbc

Bbc

Mais maintenant, les téléspectateurs pensent qu’ils ont fait demi-tour et le surmarquent pour le mettre à l’abri du vote du public.

Une personne a tweeté: “Tony Adams a de nouveau marqué…. essayant à nouveau de manipuler les votes…”

Un autre a déclaré: “Tony s’est beaucoup amélioré, mais il était encore bien trop marqué.”

Et un troisième a ajouté: “Donc, Tony a trop marqué #strictement.”

Mais Tony ne devrait probablement pas s’inquiéter s’il se retrouve dans le vote du public car un forum d’Arsenal de 100 000 personnes, She Wore A Yellow Ribbon, a une campagne pour le faire accéder à la finale.

Et avec les gagnants de l’année dernière, Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice, qui ont obtenu 55 000 votes du public, on pense que les patrons craignent de plus en plus de pouvoir même gagner le spectacle.

L’organisateur du groupe a déclaré au Mail On Sunday: “Tony est notre capitaine et notre idole, et il a besoin de nous maintenant, nous demandons donc à tous nos membres de télécharger leurs votes et d’utiliser les trois pour l’amener à la finale, et gagner.”

Ce n’est pas la première fois que cette série inquiète les producteurs.





Nous avons raconté la semaine dernière comment il avait reçu un déguisement après avoir fait la promotion de sa propre marque de vêtements dans l’émission.

Il portait deux articles de sa collection Tony Adams lors d’un récent épisode qui a enfreint les règles strictes de la BBC en matière de publicité.