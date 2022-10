Les fans de Furious Strictly ont tous la même plainte – mendier les patrons pour un énorme bouleversement du spectacle

Les téléspectateurs de STRICTEMENT Come Dancing ont exigé un énorme bouleversement pour changer le fonctionnement du vote du public.

Les fans ont été scandalisés sur Twitter par le processus de vote de l’émission de la BBC après que Fleur East et Richie Anderson se soient retrouvés dans les deux derniers.

Richie Anderson et Giovanni Pernice avec Fleur East et Vito Coppola lors de l’émission de résultats de Strictly Come Dancing[/caption]

La notation des juges ne reflétait pas le vote du public[/caption]

Les fans ne sont pas satisfaits de la “justice” du processus de vote de l’émission, certains qualifiant même l’émission de “concours de popularité” et non de “concours de danse”.

Et ils se sont rapidement tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs frustrations.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Juste un rappel que Strictly, comme Dancing On Ice et BGT, n’a rien à voir avec le talent. Ce sont des émissions de divertissement et des concours de popularité.

Les plaintes des téléspectateurs ont été alimentées par l’indignation que Fleur et Richie aient atterri dans la danse, bien qu’ils ne soient pas au bas du classement sur la base des scores des juges.

Un autre fan a déclaré : « C’est dommage que #Strictly ne soit pas vraiment une compétition de danse mais un concours de popularité à ce stade. Il y avait des danseurs bien pires que @FleurEast et @richie_anderson.

Un troisième a écrit : « Fleur était super samedi soir et n’aurait pas dû être dans les deux derniers. Je suppose que la haine qu’elle a eue sur The X Factor l’a suivie sur Strictly.

La frustration partagée des téléspectateurs les a amenés à demander un changement dans le fonctionnement du vote du public.

Un adepte de longue date de l’émission a tweeté: “Le vote du public sur Strictly n’est PAS basé sur la danse, mais qui ils veulent 2 c passer au tour suivant, c’est injuste, et le VOTE du public ne devrait être que de 50%, le reste par les JUGES, sur la base de leurs techniques de danseurs.





Un autre a ajouté: «Pensez que pour le vote du public, nous devrions pouvoir classer les candidats ou voter pour les deux qui devraient participer à la danse, plutôt que d’avoir seulement trois votes. #Strictement “

Ce contrecoup n’est cependant pas une surprise, l’émission de lancement Strictly de cette année subissant une baisse de près de 2 millions de téléspectateurs par rapport à l’émission de lancement diffusée en 2021.

La juge en chef Shirley Ballas a également fait face à des allégations de sexisme au milieu des affirmations selon lesquelles elle favorise les concurrents masculins par rapport aux femmes.

Le prochain épisode de l’émission sera diffusé ce samedi à 18h30 sur BBC One.

Tess Daly, Richie et Giovanni lors de la présentation des résultats[/caption]