Les fans de Furious Strictly gémissent que le favori de l’émission est “facile à rouler” après que les juges les aient “surclassés”

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont accusé les juges d’avoir donné à un favori de l’émission un “tour facile” en le “surmarquant”.

Certains téléspectateurs du mastodonte BBC One pensent que Hamza Yassin bénéficie d’un traitement préférentiel de la part des Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton Du Beke.

Hamza et Jowita ont dansé un tango argentin ce week-end

Motsi et Shirley ont fait une standing ovation à Hamza

Cela vient après que Hamza et son partenaire Jowita aient marqué 37 points ce week-end pour leur Tango argentin, Motsi et Shirley leur donnant un dix parfait.

Anton a également donné un neuf à Hamza, bien qu’il ait critiqué son travail de jambe et déclaré: “La moitié inférieure avait l’air d’avoir joué l’avant-centre de Bradford City.”

Cela a conduit les fans à croire que le score était biaisé par rapport à certaines des autres stars encore présentes dans la compétition, en particulier Fleur East et Molly Rainford qui ont toutes deux marqué 35.

Comme les téléspectateurs le savent, Fleur s’est également retrouvée dans la danse pour la troisième fois dimanche.

Un fan a posté sur un fil de discussion Strictly fan sur reddit : « J’aime bien Hamza et je pense que les concurrents restants sont tous très bons. En fait, je suis vraiment content de cette saison car j’aime beaucoup tous les danseurs restants, y compris Hamza.

Ils ont poursuivi : « Cependant, je pense que Hamza bénéficie d’un traitement préférentiel. Je suis même retourné voir sa danse de ce week-end et il n’y a aucun moyen que Fleur et Molly aient été saccagées autant qu’elles l’ont été quand Hamza n’a reçu que de légers commentaires sur son jeu de pieds.

«Pendant une grande partie de sa danse, il était essentiellement debout pendant que Jowita faisait son truc. Je l’aurais marqué juste en dessous de Fleur et Molly.

Beaucoup étaient d’accord avec ce sentiment.

Une seconde a pesé: «Cette semaine m’a vraiment fait me gratter la tête. Je ne pouvais pas comprendre ce qui avait poussé les juges à donner à cette danse un 10. L’une des rares fois où j’ai vraiment senti que ce n’était pas du tout une danse forte pour Hamza.

Un troisième a ajouté : « Les juges ont tellement mis l’accent sur les compétences de partenariat de Hamza ! Il n’avait pas grand-chose à faire lui-même, il était donc injuste de donner à sa danse des notes très élevées alors que d’autres célébrités avaient un défi beaucoup plus grand.

Et un quatrième a ajouté: “Hamza est l’un de mes favoris mais j’étais d’accord avec les commentaires d’Anton sur ses jambes dans cette danse et je pensais que c’était trop marqué.”

Un cinquième a également déclaré: «Je suis tout à fait d’accord qu’il a eu un tour facile cette semaine. J’ai adoré chacune de ses danses au cours des dernières semaines, mais cette semaine a vraiment raté le coche et il y avait des couples plus forts.

Cependant, tout le monde n’était pas sur la même longueur d’onde.

“Je suis en quelque sorte d’accord pour le week-end dernier, mais je pense que c’est la seule fois où cela s’est produit, donc je ne pense pas qu’il soit juste de dire qu’il a eu une conduite facile toute la saison, imo”, a souligné un autre utilisateur de reddit.

Un autre a affirmé que les scores des juges ne donnaient pas à Hamza un avantage injuste, soulignant le vote du public.

Ils ont écrit: “En fin de compte, il est clairement le plus populaire et un danseur incroyable et le public décide qui il veut voir progresser et qui il veut voir.”

Hamza en est maintenant à la semaine des comédies musicales qui aura lieu ce vendredi.

La Coupe du monde a bouleversé les horaires, ce qui signifie que l’émission de performance est diffusée le 2 décembre, tandis que les résultats seront diffusés le samedi 3 décembre.

Il n’y a pas de spectacle le dimanche soir.