Les fans de Furious Strictly dénoncent le traitement “injuste” de Kym Marsh alors qu’elle lançait la 20e série

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont été furieux lorsque Kym Marsh a ouvert la série – pour une raison énorme.

L’ancienne star de Coronation Street, 46 ans, a été jumelée avec Graziano Di Prima, 28 ans, strictement professionnel, pour le 20e volet du programme de la BBC.

Les fans de Strictly Come Dancing ont qualifié les débuts de Kym Marsh d'”injustes”[/caption]

L’ex-star de Corrie est associée à Graziano Di Prima[/caption]

Leur lien étroit était clair au fur et à mesure que leur VT pré-danse se jouait, Kym préparant un repas italien pour Graz dans sa maison familiale.

Pourtant, alors qu’elle se rendait sur la piste de danse dans un numéro jaune canari, certains fans ont qualifié ses débuts de Strictly Come Dancing d ‘”injustes”.

En effet, le couple devait danser le jive – une routine généralement difficile – pour leurs débuts.

Un fan s’est rendu sur Twitter pour écrire: “C’est injuste de donner un coup de pied dans Wk1 mais, bien que ce soit provisoire et plus lent que nous le souhaiterions, Kym l’a bien présenté et était plus propre que d’habitude Wk1 #Strictly.”

Un deuxième a dit: «Jive la première semaine me semble toujours un peu dur. Je pensais que Kym faisait également du bien-être en premier. Beaucoup de potentiel une fois que les nerfs diminuent un peu !

Un troisième a ensuite poursuivi: “Toujours penser qu’un jive la première semaine est injuste”, tandis qu’un quatrième a écrit: “Wow de recevoir Jive la première semaine, c’est vraiment difficile pour quiconque d’obtenir #Strictly.”

L’un d’eux a alors conclu : « Une superbe première danse de Kym et Graziano. Le jive est une danse difficile.

Malgré les inquiétudes, la paire a obtenu un score de 23 des juges.





Will Mellor, co-vedette de Kim dans Corrie, a également joué un jive lors de l’émission d’ouverture de Strictly.

L’acteur a dansé sur Livin’ La Vida Loca de Ricky Martin, et il a marqué un total de 34 points sur 40 possibles.

Il n’y aura pas de vote public cette semaine, mais les scores des candidats seront reportés à la semaine prochaine.

Pourtant, certains téléspectateurs ont été moins qu’impressionnés par les scores d’ouverture et le classement.

Quinze célébrités ont pris la piste de danse ce soir pour le premier épisode de la série et beaucoup ont fini par obtenir des notes élevées de Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton du Beke.

Les téléspectateurs ont estimé que si certaines personnes étaient surévaluées, d’autres étaient sous-évaluées – comme Fleur East – et ils ont exigé de savoir ce qui se passait.

Une personne a tweeté : « Fleur était incroyable Les scores ne lui ont pas rendu justice !! #strictement.”

Ce sont Will et Nancy Xu aux côtés de Hamza Yassin et Jowita Przystal qui ont dominé le classement avec un impressionnant 34.

Les fans ont insisté pour donner à Kym le rythme difficile car sa première danse était “un peu dure”[/caption]

L’ancienne co-star de Corrie de Kym, Will Mellor, a également été chargée de la routine complexe[/caption]

Kym a déjà noué des liens solides avec le pro italien de Graz[/caption]