Les fans de Furious Strictly critiquent tous les juges pour la même raison – êtes-vous d’accord?

Les fans de STRICTLY Come Dancing sont convaincus que les juges surévaluent les célébrités de cette année – et ils en ont assez.

C’est seulement cinq semaines après le début de la série actuelle et déjà des 10 et des neuf ont été distribués par les juges de gauche, de droite et du centre.

Strictement les fans ont accusé les juges de surévaluer constamment les performances que les juges ont[/caption]

Après l’épisode du centenaire de la BBC de la semaine dernière, les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour appeler le meilleur score, affirmant que les notes étaient trop généreuses.

L’un d’eux a écrit: “Le surmarquage devient idiot.”

Un deuxième s’est plaint: “Quelque surestimation grave à nouveau pour certains couples #Strictly.”

Un autre a fulminé: «comme cette semaine thématique sur #Strictly a été un peu un flop… les juges ont surestimé pour détourner l’attention du fait que les airs thématiques n’ont clairement pas fonctionné pour les danses.

Hamza Yassin et Jowita Przystal ont terminé dimanche en tête du classement avec 35 points, aux côtés d’Helen Skelton et Gorka Marquez.

Alors que la semaine précédente, neuf couples sur 13 ont marqué 30 points ou plus.

Hamza a de nouveau dominé le peloton lors de la quatrième semaine avec 39 points presque parfaits, suivi de près par Fleur East sur 38 et Tyler West sur 37.

Pendant ce temps, le juge de l’émission Craig Revel Horwood a verrouillé les cornes avec Motsi Mabuse dans les coulisses, a-t-on affirmé.





Craig – qui a récemment qualifié Motsi de « diva » – s’est disputé avec sa co-vedette qui a admis qu’ils n’étaient « pas amis » en dehors du travail.

Les initiés affirment qu’il était “mécontent” de ce que Motsi a écrit sur ses co-stars de Strictly dans son nouveau livre, Finding My Own Rhythm, qui est sorti le mois dernier.

Dans ce document, la danseuse allemande glamour s’en prend au meilleur ami de Craig, Bruno Tonioli, qui a quitté la série l’année dernière après 18 ans.

Motsi a écrit: «Chaque année, j’ai fait le spectacle, je n’ai jamais eu le même panneau.

« La première année, nous avions Bruno Tonioli. Alors Bruno n’était pas là.

« La troisième année, Anton du Beke était juge.

« Et la quatrième année – qui sait ?

“On ne parle pas de Bruno !”

La pop de Bruno est basée sur les paroles d’une célèbre chanson du film Disney Encanto.

Motsi a également fait une remarque pointue dans son livre en décrivant sa soi-disant amitié avec ses co-stars de Strictly.

Motsi – qui était juge sur Let’s Dance dans son Allemagne natale – a écrit dans son livre : « En Allemagne, le panel de Let’s Dance est ensemble depuis dix ans sans changement et nous sommes extrêmement proches – nous sommes amis et nous passer du temps ensemble.

“Au Royaume-Uni, tout le monde est très professionnel et nous avons de bonnes relations de travail.”

Un initié a déclaré au Sun: “Cela a été tendu entre Craig et Motsi ces derniers temps et l’ambiance n’a pas été bonne dans les coulisses.

“Ils sont tous les deux extrêmement professionnels et sont donc capables de mettre de côté tous les soucis pendant le tournage, mais ils se sentent tous les deux irrités.

“Motsi a tiré des poignards sur Craig à ses faibles scores la semaine dernière – sachant qu’il l’avait traitée de ‘diva’ dans une récente interview – mais cela fait partie de leurs actions sur le panel.

« Leurs problèmes découlent de la sortie du livre de Motsi le mois dernier.

“Craig n’était pas content de ce que Motsi a dit à propos de Bruno qui a été juge dans l’émission pendant 18 ans, et il garde rancune.

“C’est une personne farouchement loyale et il ne fait que défendre Bruno après toutes ces années à travailler ensemble.

“Il pense que Motsi est trop grande pour ses bottes, n’ayant rejoint Strictly qu’il y a quatre ans.

“Elle s’est rapprochée de la juge en chef Shirley Ballas cette série et a passé plus de temps à deux, mais les commentaires de Motsi dans le livre étaient ironiques et elle ne voulait contrarier ni Craig ni Bruno.”

Hamza Yassin est en tête du classement depuis deux semaines[/caption]

Helen Skelton gagne en confiance[/caption]