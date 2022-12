Les fans de Furious Strictly critiquent les juges pour leur émission de `` surmarquage '' préférée au milieu de la théorie, c'est `` réparé '' pour qu'ils gagnent

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont critiqué les juges pour avoir “surmarqué” un concurrent au milieu d’une ligne “fixe”.

Les téléspectateurs de BBC One ont été frustrés que le favori de l’émission, Hamza Yassin, ait marqué 37 points au cours de la semaine 10, malgré le fait que les fans aient déclaré que la performance n’était pas à la hauteur.

Érotème

Les fans sont strictement convaincus que les juges “surévaluent” un candidat[/caption]

Pennsylvanie

Les téléspectateurs pensent que Hamza Yassin a obtenu des scores élevés au milieu d’une ligne “fixe”[/caption]

Un fan frustré a écrit : « #Strictly vraiment vraiment ce spectacle est un correctif comment est Hamaz, jamais dans les deux derniers ! Je pensais qu’il était terrible hier soir.

Un autre a fait écho: «Je ne peux pas croire que Hamza n’était pas dans la danse. Sa danse était horrible. Cela semble juste être une solution lorsque la BBC ne montre que les belles remarques des juges #Strictly »

Un troisième a convenu: “#Strictly Oh, c’est une blague complète. Deux 10 pour ça ?? Il n’a rien fait ! Elle a fait tout le travail. Solution sanglante pour le faire gagner sûrement.

“Tout à fait d’accord avec Craig et Anton, Hamza n’était pas génial, comment Shirley continue de l’adorer, je ne comprends pas. Réparer. #Strictement », a ajouté un autre.

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT LE SOUFFLE DE BALLAS Shirley Ballas de Strictly Come Dancing riposte au fan avec un message furieux L’ESPRIT DE NOËL La star de Strictly frappe Craig Revel Horwood après un faible score de choc

Cela vient après que la juge en chef Shirley Ballas a riposté à un fan avec un message furieux après une ligne fixe.

Le fan en question a accusé Shirley, 62 ans, d’avoir sous-évalué Molly Rainford et Fleur East et d’avoir surévalué les concurrents Will Mellor et Hamza.

Will Mellor a dominé le classement avec sa routine d’ouverture de Charleston la semaine dernière.

Pendant ce temps, les fans ont été indignés lorsque Fleur East s’est retrouvée à danser pour survivre bien qu’elle ne soit pas dans les deux derniers du classement.

Un téléspectateur a déclamé: “FLEUR ÉTAIT ENCORE DANS LE BAS DEUX ? ! QU’EST-CE QUE LES GENS ! POURQUOI LA DÉTESTEZ-VOUS ?”, tandis qu’un autre a déclaré : “Fleur ne devrait pas être dans les deux derniers – je ne sais pas pourquoi le public ne la note pas – pense qu’elle est incroyable.”

Les quatre juges ont voté pour sauver Fleur cette semaine après qu’elle ait joué dans Too Lost In You des Sugababes avec son partenaire Vito Coppola.

En fin de compte, c’est Ellie Taylor qui a été expulsée de la série après avoir eu du mal à impressionner avec sa performance sur le thème de Thelma & Louise lors de l’édition en direct de samedi soir.

Shirley a été critiquée à plusieurs reprises pour son marquage dans la série, mais elle a riposté aux rumeurs dans une récente interview avec The Sun.

S’exprimant lors des TV Choice Awards, elle a déclaré: «C’est un tas de déchets. Je vais répéter le mot poubelle.

“Ce que j’aime chez Fleur, c’est que vous pouviez voir le talent dès le début. Je connais les garçons et les filles compétitifs de la série depuis tant d’années et quand je donne des commentaires constructifs, ils prennent des notes et les prennent en compte et regardent cette Samba.

“En 20 ans, je n’ai jamais regardé Dancing With The Stars ou Strictly vu une Samba comme cette dame l’a fait. Elle vient de se mettre dans la course.

Pennsylvanie

L’acteur Will Mellor était en tête du classement la semaine dernière[/caption]