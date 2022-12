Les fans de Furious Strictly critiquent les juges et affirment que le favori de l’émission est “surmarqué chaque semaine”

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing pensent que Will Mellor a été « surmarqué ».

Vendredi soir, l’acteur et présentateur de 46 ans, Helen Skelton, a reçu les meilleurs scores des juges, les deux obtenant 39 points pendant la semaine des comédies musicales.

Bbc

Will Mellor était à nouveau en tête du classement[/caption]

Bbc

Certains téléspectateurs pensent qu’il est surestimé[/caption]

Cela en fait la deuxième semaine où Will a obtenu une première place au classement alors qu’il a reçu de nombreux éloges de la part des juges pour son foxtrot lent et émotionnel à Sun And Moon de Miss Saigon.

Shirley Ballas, 62 ans, a applaudi la “performance sincère de l’âme” ainsi que son jeu de jambes.

Anton Du Beke a également déclaré que Will avait un mouvement de danse délicat, le trois pas, ce que “personne ne fait”.

Mais ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas si convaincus, avec une personne disant: “Will a été surestimé ce soir, vraiment l’un de mes moins préférés ce soir #Strictly.”

Un deuxième a tweeté: “Sera à nouveau surmarqué et serait mon choix pour un autre membre de la danse, mais nous savons tous que ce sera Molly ou Fleur #Strictly.”

Et un troisième a déclaré: “Will est ma célébrité la moins préférée et j’ai l’impression qu’il a été surestimé tout au long. Son visage a la même impression pour chaque danse imo #Strictly.

“Will a été surestimé, Molly a été sous-marqué imo #strictement”, a commenté un quatrième.

Kym Marsh est devenue la dernière célébrité à partir après avoir terminé dans les deux derniers aux côtés de Molly Rainford.

L’ex-star de Corrie, 46 ans, était revenue sur la piste de danse après avoir été testée positive pour Covid et avait exécuté un cha-cha-cha à Fame avec son partenaire Graziano Di Prima, 28 ans. La chanteuse Molly, 22 ans, et son partenaire Carlos Gu, 28 ans, ont dansé un Charleston à Hot Honey Rag de la comédie musicale Chicago.

Kym a déclaré à l’animatrice Tess Daly: “J’ai adoré chaque seconde passée ici.”

Les cinq célébrités restantes – Molly, Hamza Yassin, Helen Skelton, Will et Fleur East – seront en demi-finale la semaine prochaine.