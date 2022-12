Les fans de Furious Strictly craignent pour Fleur dans l’émission de ce week-end et affirment que le juge est “partial” contre elle

Les fans de FURIOUS Strictly Come Dancing ont partagé leurs craintes pour Fleur East, 35 ans, dans l’émission de ce week-end.

Ils ont affirmé qu’il y avait aussi un juge “partial” contre la star, qui danse avec son partenaire professionnel Vito Coppola.

Strictement les fans ont peur pour Fleur ce week-end[/caption]

Certains ont affirmé que la juge “biaisée” Shirley Ballas renverrait Fleur chez elle[/caption]

S’adressant aux médias sociaux, certains téléspectateurs de l’émission à succès de la BBC ont affirmé que la juge en chef Shirley Ballas, 62 ans, renverrait la star à la maison ce week-end.

Une personne a écrit: «Je viens de rattraper Strictly. Je commence à remarquer Shirley et son parti pris contre Fleur et Vito.

Un autre a ajouté: “Je savais que Shirley choisirait Kim, elle n’aime pas Kim et Fleur.”

Un troisième a partagé: «Combien de fois pouvez-vous souligner Fleur, Shirley et vous Craig. Il est temps que vous trouviez que la pagaie 10 Helen était fantastique.

Et un quatrième a commenté: “Shirley essaie encore une fois de s’assurer que Fleur est éliminée.”

Malgré les accusations, Shirley s’est précédemment défendue lors d’une conversation exclusive avec The Sun.

Shirley a déclaré: «C’est un tas d’ordures. Je vais répéter le mot poubelle.

“Ce que j’aime chez Fleur, c’est que vous pouviez voir le talent dès le début. Je connais les garçons et les filles compétitifs de la série depuis tant d’années et quand je donne des commentaires constructifs, ils prennent des notes et les prennent en compte et regardent cette Samba.





“En 20 ans, je n’ai jamais regardé Dancing With The Stars ou Strictly vu une Samba comme cette dame l’a fait. Elle vient de se mettre dans la course.

Fleur a précédemment révélé que son temps sur Strictly n’a pas toujours été facile.

En discutant avec Greatest Hits Radio, la star a expliqué: «Je me lève généralement à 4h30 pour mon Hits Radio Breakfast Show et je termine là-bas vers 11 heures avant de m’entraîner toute la journée. Regarder Strictly à la maison, ça a l’air plus facile qu’il n’y paraît – ça a été beaucoup plus difficile physiquement et émotionnellement que je ne le pensais !

Fleur a poursuivi : « Le nombre de fois où j’ai pleuré quand les gens ont quitté la compétition… vous vous rapprochez tellement de tout le monde et c’est tellement imprévisible. C’est une chose à laquelle vous devez vous habituer car vous ne savez jamais qui sera dans les deux derniers.

“Puis, physiquement, chaque semaine, mon corps se réinitialise parce que nous apprenons une nouvelle danse, donc les choses qui me faisaient mal la semaine dernière ne me font pas mal cette semaine – ça change à chaque fois!”

Les téléspectateurs de l’émission à succès de la BBC ont exhorté les juges à utiliser davantage leurs 10 pagaies[/caption]