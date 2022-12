Les fans de Furious Strictly Come Dancing ont tous la même plainte avant la demi-finale de ce week-end

Les fans de STRICTLY Come Dancing ne sont pas satisfaits des choix de danse des demi-finales de ce week-end.

Trois des quatre couples restants danseront un Pasodoble, seul Hamza Yassin étant épargné par la fougueuse danse militaire espagnole.

Pennsylvanie

C’est la demi-finale de Strictly Come Dancing[/caption]

Pennsylvanie

Les hôtes Claudia Winkleman et Tess Daly apporteront beaucoup d’éclat[/caption]

Les fans s’attendent à ce que de nombreuses comparaisons soient établies entre Molly Rainford, Fleur East et Will Mellor lors de leurs efforts.

Un fan s’est plaint : « Vous auriez pensé qu’à ce stade, ils auraient pu éviter que plus de la moitié des couples ne fassent la même danse, ce qui, pour une raison ou pour une autre, m’intéresse particulièrement !

“Je sais que les gens ne seront pas d’accord, mais je pense en fait qu’il est plus juste que tout le monde adopte un style différent, car cela signifie que le public peut considérer chaque danse selon ses propres termes plutôt que de la comparer à un autre couple dans son subconscient.”

Un autre a accepté en disant : « Exactement ! Nous avons 3 pasos, 2 valses, 2 charleston. Ne pourraient-ils pas donner à Hamza un Viennois par exemple ?

Un troisième a réfléchi: «Comme c’est bizarre d’avoir autant de danses identiques en une semaine. La production de cette année est un peu décalée.

Fleur et Vito Coppola danseront le Charleston sur Tu Vuo’ Fa L’Americano de Fiorello et Paso sur The Time Is Now de Moloko.

Helen et Gorka Marquez interpréteront un tango argentin sur Here Comes The Rain Again d’Eurythmics et Waltz to Only One Road de Céline Dion.

Molly et Carlos danseront un Paso to Survivor de 2WEI ft Edda Hayes et un American Smooth à Easy On Me par Adele

Hamza et Jowita affronteront le Charleston to Pencil Full Of Lead de Paolo Nutini et Waltz to What The World Needs Now de Burt Bacharach

Will et Nancy interpréteront Couple’s Choice to Know How / Fools Gold / Step On Young MC / The Stone Roses / Happy Mondays et Paso to Uccen – DWTS Remix par Taalbi Brothers, DWTS.

Les émissions de demi-finale de cette semaine se dérouleront les dimanches et lundis soirs, ce qui constitue un écart majeur par rapport à la programmation régulière de l’émission.

La Coupe du Monde de la FIFA au Qatar a perturbé les programmes télévisés de la BBC et d’ITV cet hiver, de nombreuses émissions populaires devant s’adapter pour accueillir le football.

Bbc

Kym Marsh a été éliminé de Strictly en quart de finale la semaine dernière[/caption]