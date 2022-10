Les fans de Furious Strictly Come Dancing disent tous la même chose à propos des juges – ils font rage « allez à la poubelle »

Les fans de FURIOUS Strictly Come Dancing ont tous la même plainte à propos des juges quelques semaines seulement après le début de la compétition.

L’émission BBC One est revenue le mois dernier avec un panel composé de Craig Revel Horwood, Shirley Ballas, Motsi Mabuse et Anton Du Beke.

L’émission du week-end dernier a vu la chanteuse et présentatrice Mollie Rainford danser le Quickstep to Love On Top de Beyoncé.

Les juges ont été époustouflés par la performance, Mollie et son partenaire professionnel Carlos Gu étant notés deux huit et deux neuf.

Radio DJ Tyler West a également reçu les meilleurs scores des juges, lui et Dianne Buswell obtenant un sept et trois huit pour leur Jive.

Mais les fans à domicile craignent que les juges ne donnent des scores élevés trop tôt dans la compétition.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: “Je n’ai pas pu regarder #Strictly en direct mais j’ai rattrapé mon retard et je ne peux pas croire que des 9 ont été donnés, la surévaluation ruine le spectacle.”

Un autre a déclaré: “Les juges qui surévaluent peuvent pleinement entrer dans la poubelle.”

Et un troisième a ajouté: “Rien ne m’énerve plus que de surévaluer les premières semaines.”

Pendant ce temps, Craig, 57 ans, a récemment partagé sa théorie selon laquelle le présentateur de Countryfile Hamza Yassin a suivi une formation de danse secrète.





Il a écrit dans le magazine Best : « Vous avez peut-être remarqué dans la première émission en direct que j’étais très gentil – selon mes normes.

“Je pensais que j’irais dans la lumière, donnerais un peu de confiance aux pauvres célébrités (et un faux sentiment de sécurité !) – mais comme vous le voyez, je suis de retour à l’habitude.

“J’étais juste de si bonne humeur, j’étais tellement excitée d’être de retour.”

Craig, connu sous le nom de “Mr Nasty” de l’émission, a ensuite remis en question les expériences passées de Hamza ou s’il était juste un “génie”.

Il a dit : « Hamza m’époustoufle. Soit il a de l’expérience en danse, soit il est juste… un génie !

«Il fait de bons pas au talon, et maintenant il a montré qu’il pouvait aussi faire du latin. Certaines personnes vous surprennent.

« Sa danse n’est pas flashy, c’est juste techniquement génial. Juste wow!”