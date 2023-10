Les fans de Furious Strictly affirment que les juges ont surclassé la star du spectacle – alors que la deuxième émission en direct suscite une dispute de favoritisme

Les fans de FURIOUS Strictly Come Dancing ont fustigé les juges de l’émission pour avoir « sur-noté » une star extrêmement populaire.

La vétéran de la BBC Angela Rippon, 78 ans, a conquis le cœur des fidèles de Strictly avec son élévation de jambe époustouflante lors de sa première routine avec le professionnel Kai Widdrington, 28 ans.

Les fans furieux de Strictly Come Dancing ont dénoncé les juges pour avoir « sur-évalué » une étoile

C'est arrivé après que Les Dennis ait été exclu de la série pour sa Samba sur le thème des marins.

Les fans pensent qu'Angela Rippon, 78 ans, a reçu une note exagérée pour son Foxtrot

Dans l’épisode en direct de samedi, elle a également impressionné avec un élégant classique de Foxtrot sur Frank Sinatra, You Make Me Feel So Young.

La routine, qui a vu Angela se promener dans un chemisier blanc et une jupe bleue à motifs, a été saluée « absolument divine » par la juge en chef de Strictly, Shirley Ballas.

Elle a déclaré à la star : « Absolument divin. De toute la soirée, ton cadre est le meilleur.

« Vous montrez que la danse n’a pas de limite d’âge. »

Angela est la concurrente la plus âgée de Strictly à l’âge de 78 ans.

Kai a ensuite gentiment ajouté : « C’est un honneur pour moi de danser avec vous. Tu es une femme extraordinaire. »

Le duo a obtenu un score énorme de 35 sur 40 – au cours de la deuxième semaine seulement de la compétition – et certains ont estimé qu’elle avait été sur-notée.

Un fan n’a pas tardé à s’adresser à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour qualifier la star : « Overmarked Angela ».

Un autre mot : « J’aime Angela Rippon mais elle sera surclassée pendant des semaines, je peux le voir arriver. »

Un troisième a ajouté : « Angela S sera systématiquement sous-marquée et Angela R surmarquée… »

L’un d’entre eux a ensuite conclu : « Ne vous laissez pas emporter par le battage médiatique autour de #AngelaRippon.

Récemment, The Sun a révélé en exclusivité le plan d’Angela.

Angela, qui aura 79 ans le mois prochain, nous a dit : « Je regarde les gens plus jeunes et je sais que je ne suis pas aussi en forme ou forte, c’est juste un fait médical.

« Mais je joue au tennis, je vais à des cours de Pilates et de ballet, donc je suis plutôt en forme pour quelqu’un de mon âge.

« J’ai dit à mon partenaire professionnel, Kai, qu’il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. Je veux juste tout faire correctement. Je lui ai dit : « Défie-moi ».

Pendant ce temps, à l’autre extrémité de l’échelle Strictly, Les Dennis a été envoyé ce week-end pour sa Samba inspirée des marins.



La paire a obtenu un énorme 35 sur 40 au cours de la deuxième semaine de Strictly.

Les fans pensent que la star, qui a également impressionné la première semaine, sera « surmarquée pendant des semaines »