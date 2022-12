Les fans de Furious Strictly affirment que les juges de l’émission ont fait une ÉNORME erreur hier soir – l’avez-vous remarqué?

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing sont devenus furieux après avoir accusé les juges d’avoir fait une “grosse erreur”.

Les téléspectateurs de la série phare de la BBC étaient en émoi après que l’acteur de Coronation Street Will Mellor ait été renvoyé chez lui aux côtés de sa partenaire professionnelle Nancy Xu.

La paire a été éliminée lors d’un résultat choc lors de la demi-finale de Strictly Come Dancing, diffusée lundi.

Will et Nancy ont affronté Fleur East lors de la danse.

Fleur et son partenaire de danse Vito Coppola ont interprété leur Charleston sur Tu Vuo’ Fa L’Americano de Fiorello, tandis que Will et Nancy Xu ont interprété leur Couples’ Choice sur un medley inspiré de Manchester des années 90.

Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse ont tous deux choisi de sauver Fleur, tandis qu’Anton Du Beke a choisi de sauver Will et Nancy.

Anton a raconté comment “une erreur lors de la descente d’un ascenseur” l’avait incité à choisir Will pour rester.

Les fans ont repris ses commentaires et ont appelé les trois juges restants – à savoir Shirley, Motsi et Craig – pour avoir sélectionné la popstar Fleur pour rester.

L’un d’eux s’est rendu sur Twitter pour faire rage: “Fleur a fait une erreur dans la danse, elle aurait donc dû rentrer chez elle, c’était aussi sa pire danse imo.”

Un deuxième mot : « #Strictly @FleurEast. ne devrait même pas être là ! Désolé Fleur mais c’est faux, Fleur a foiré, Will a réussi sa routine… C’est simple ! Le vote est sur la danse seule donc Fleur aurait dû y aller. Les règles ont été enfreintes, l’opinion publique ignorée. Vote biaisé = Perte de téléspectateurs. Grosse erreur!”

Un troisième a alors réfléchi: «Je pensais que les juges n’étaient censés juger que sur la danse dans la danse off. Alors Fleur a fait une erreur et Will a fait une danse propre.

“Alors pourquoi Will a-t-il été rejeté ??”

Un autre a ajouté: « Totalement d’accord et Will a mieux dansé et était plus synchronisé. Fleur a mieux dansé mais dans celui-ci, elle n’était pas aussi bonne que Will et oui, elle a aussi fait une erreur. Je pensais qu’elle manquait de finesse pour être franche alors que Will était mieux synchronisé.

Après avoir été éliminés lors du dernier obstacle – que certains fans ont appelé « une solution » – Will et Nancy ont discuté avec Rylan sur BBC Two’s It Takes Two hier soir, où les émotions étaient clairement fortes.

La danseuse professionnelle Nancy a semblé bouleversée tout au long du chat et a rapidement eu du mal à retenir ses larmes après avoir regardé une vidéo des “meilleurs morceaux” de leur passage dans l’émission.

On pouvait également voir Will essuyer les larmes de ses yeux après avoir regardé une vidéo de messages de soutien de ses proches alors que Nancy agrippait un mouchoir.

Elle s’est encore effondrée en disant: “J’ai eu un voyage tellement incroyable avec lui, merci beaucoup.”

L’acteur de Coronation Street, Will, lui a fait un câlin en lui disant avec amour: “Merci pour tout.”

