Les fans de Furious Strictly affirment que la star a été « gravement sous-estimée » au milieu de la dispute sur le sexisme des juges

Les fans de STRICTLY Come Dancing pensent qu’Angela Scanlon a été « gravement sous-estimée » dans la série.

La femme de 39 ans a impressionné les téléspectateurs avec son Tango avec son partenaire de danse Carlos Gu.

La femme de 39 ans a impressionné les téléspectateurs avec sa danse avec Carlos Gu

Angela avec son partenaire de danse Carlos[/caption]

Après avoir reçu un total de 29 points de la part des juges, les fans se sont tournés vers X, anciennement Twitter, pour faire part de leurs préoccupations.

Un fan a déclaré : « Angela S sous-marquée Angela R surmarquée ».

Un autre a ajouté : « Angela S sera systématiquement sous-marquée et Angela R surmarquée… ».

Un troisième fan a écrit : « Angela et Carlos sont totalement soulignés là-bas !! Allez les juges ».

Les fans ont accusé Shirley Ballas de sexisme présumé lorsqu’elle a accordé des points inférieurs aux candidates au cours du week-end.

Au cours de sa jeunesse, elle était une danseuse irlandaise chevronnée et a participé à des compétitions dans le monde entier.

Dans les années 2000, la jeune Angela était dans l’émission The Big Breakfast de Channel 4 aux côtés de Ronan Keating.

La star a présenté diverses émissions, dont The Voice UK en 2015 et The One Show.

Elle anime également une émission de design d’intérieur très populaire intitulée Your Home Made Perfect sur BBC Two.

Elle est mariée à son mari Roy Horgan depuis un peu plus de neuf ans et ils partagent une fille ensemble.

Après avoir reçu un total de 29 points de la part des juges, les fans se sont adressés à X, anciennement Twitter, pour répondre à leurs préoccupations.

La star a présenté diverses émissions, dont The Voice UK en 2015 et The One Show.

Angela anime une émission de design d'intérieur très populaire intitulée Your Home Made Perfect sur BBC Two.