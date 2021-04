Les Red Devils étaient l’une des 12 formations fondatrices qui se sont inscrites à la compétition d’échappée ratée, et même s’ils se sont retirés aux côtés de cinq rivaux de Premier League lundi, les supporters souhaitaient toujours faire entendre leur voix et appeler à des changements plus larges à Old Trafford.

Bloquant l’entrée du complexe, leur colère visait la famille milliardaire américaine au pouvoir du club, les Glazers, et ce n’est que lorsque le manager, deux de ses entraîneurs et un membre de la première équipe se sont adressés à eux qu’ils ont envisagé de partir – comme confirmé par une déclaration du club.

«Vers 9 heures du matin ce matin, un groupe a eu accès au terrain d’entraînement du club. Le directeur et d’autres ont parlé avec eux. Les bâtiments étaient sécurisés et le groupe a maintenant quitté le site». il courut.

Brandissant des bannières contenant des messages tels que «51% MUFC», en clin d’œil au modèle de propriété adapté aux fans vu en Bundesliga, plus « Glazers Out » et « Nous décidons quand vous jouez », on aurait dit au groupe dans un premier temps que Solskjaer ne sortirait pas pour les voir tels qu’ils étaient « intimidant ».

Gagnant finalement son courage, cependant, le Norvégien s’est adressé à la foule aux côtés des entraîneurs et des légendes du club Michael Carrick et Darren Fletcher ainsi que du milieu de terrain Nemanja Matic.

Fanzine Red Issue affirme que Solksjaer a été accusé de ne pas s’exprimer alors qu’il s’était opposé à la prise de contrôle des Glazers en 2005, ce à quoi il aurait répondu. « Joel aime le club, » en référence au membre principal de la famille poussant pour le commutateur ESL.

Les hommes en colère auraient riposté que le personnage controversé « n’aime que l’argent qu’il sort du club » et se moquaient de Solskjaer qu’ils « n’avait pas besoin d’une leçon d’histoire de sa part », tandis que Glazer lui-même a été contraint de répondre à la fureur hier pour tenter de purifier l’air.

S’excuser « sans réserve » pour sa mésaventure sourde, Glazer a reconnu qu’il « n’a pas montré suffisamment de respect pour [football’s] traditions profondément enracinées « alors que maintenant « personnellement engagé à rétablir la confiance avec nos fans ».

« Au cours des derniers jours, nous avons tous été témoins de la grande passion que le football génère et de la profonde loyauté que nos supporters ont pour ce grand club », lire sa lettre aux partisans.

« Vous avez clairement exprimé votre opposition à la Super League européenne, et nous avons écouté. Nous nous sommes trompés et nous voulons montrer que nous pouvons corriger les choses.

« Bien que les blessures soient crues et que je comprends qu’il faudra du temps pour que les cicatrices guérissent, je m’engage personnellement à rétablir la confiance avec nos fans et à apprendre du message que vous avez livré avec une telle conviction, » Conclut Glazer.

Mais alors que le président Ed Woodward a déjà démissionné, la majorité des fidèles de United souhaitent voir plus de têtes rouler et récupérer leur club.