Les fans de LOVE Island ont frappé Davide Sanclimenti après avoir taquiné un retour choc à la villa alors que la nouvelle de sa séparation d’Ekin-Su Cülcüloğlu a éclaté.

Le soleil a révélé en exclusivité que Davide, 27 ans, et Ekin-Su, 28 ans, s’étaient séparés 11 mois seulement après avoir remporté Love Island.

Instagram

Davide a laissé entendre qu’il retournait à la villa Love Island alors que la nouvelle de sa séparation d’Ekin-Su était annoncée[/caption] Getty

Le Sun a révélé en exclusivité cette semaine qu’Ekin et Davide avaient mis fin à leur romance 11 mois après avoir remporté l’émission[/caption]

Alors que le beau gosse italien Davide n’a pas mentionné la rupture sur Instagram, il a posté une photo le montrant émergeant d’une piscine et a écrit : « Devinez qui revient. »

Il a ajouté un emoji d’île, suscitant davantage de spéculations sur la signification de son téléchargement.

Les fans se sont immédiatement précipités pour commenter la photo, et beaucoup ont critiqué Davide pour son comportement désinvolte au milieu de sa séparation d’Ekin.

L’un d’eux a fulminé : « Comportement dégoûtant. Vous ne pouvez pas retourner dans la villa pratiquement le même jour que la rupture d’une relation sérieuse.

Un autre a dit: « Wow, je pensais que tu étais un gars authentique qui pensait ce qu’il disait. Je me sens tellement dupe. Non suivi.

Et un troisième a fait rage: « J’ai essayé d’avertir Ekin que cet homme poubelle n’était pas un mari. »

Bien qu’il ne soit pas clair si Davide retourne ou non dans la villa de Love Island, il ne serait pas le premier ancien insulaire à le faire.

L’année dernière, Adam Collard – qui a d’abord trouvé la gloire dans la série en 2018 – est revenu comme une bombe.

Et Kady McDermott, de la deuxième série, est actuellement dans la villa après son retour choc la semaine dernière.

Davide et Ekin-Su ont récemment effectué un voyage décisif à Amsterdam, mais des sources ont révélé qu’ils avaient du mal à remettre les choses sur les rails.

Un initié a déclaré: « Ils ne s’entendent plus depuis un certain temps et ils ont vraiment essayé de le faire fonctionner, mais malgré tous leurs efforts, ils ont décidé d’arrêter. »