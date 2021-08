Les fans de Furious Love Island insistent sur le fait que le spectacle est «réparé» pour séparer Faye et Teddy

Les fans de FUMING Love Island sont convaincus que la série est « réparée » pour séparer Faye et Teddy.

La paire devrait avoir un match hurlant ce soir après que les Islanders aient regardé des images de Faye claquant Teddy plus tôt dans la série.

Le beau gosse a été visiblement blessé lorsqu’on lui a montré Faye en train de fulminer devant les autres filles à propos de lui « n’étant pas drôle » alors qu’il était à Casa Amor.

Et c’est arrivé juste une semaine après que Love Island ait suscité le plus de plaintes d’Ofcom au cours de ses six ans d’histoire après avoir envoyé une carte postale trompeuse qui montrait Teddy embrassant une autre fille.

Les fans étaient furieux car le snog avait en fait fait partie d’un jeu de défi, et Teddy se languissait de Faye à Casa Amor – dormant même dehors chaque nuit.

Cela a laissé les fans perplexes quant à la raison pour laquelle Teddy a été ciblé tandis que les vidéos exposant Jake en train d’engueuler les autres garçons et l’infidélité de Liam à Casa Amor ont été mises de côté.

Un téléspectateur a déclaré: « Il est évident que les producteurs essaient de ruiner Faye et Teddy et de le réparer pour que Liberty et Jake gagnent »

Un autre a déclaré: « Pourquoi les producteurs sont-ils si désespérés de séparer Faye et Teddy ?? Ils essaient de résoudre ce problème pour une victoire Liberty/Jake mais la volonté du peuple prévaudra »

L’abus de Teddy est flagrant et grossier…

Et un autre a dit: « Pourquoi la production essaie-t-elle délibérément de séparer Teddy et Faye?! On dirait qu’ils veulent pousser ce serpent (Jake) à gagner (qui ne mérite même pas Lib!). L’abus de Teddy est flagrant & dégoûtant. @ITV a dit qu’ils sont favorables à la diversité et à la santé mentale… c’est vrai, bien sûr qu’ils le sont «

L’ancienne championne de Love Island, Amber Gill, a également tweeté : « C’est horrible, pourquoi Teddy est-il encore sale !? Jake et Liam s’en sortent sans Écossais. »

Faye et Teddy ont réussi à surmonter l’obstacle de la carte postale après avoir réalisé qu’ils avaient été trompés.

Et les téléspectateurs ont fondu en larmes lorsque le couple a eu une réunion romantique sur la terrasse.

Faye a raconté ce qu’elle avait ressenti après avoir vu la carte postale : « J’ai eu la carte postale, en criant, allonge-toi sur le sol, prends-moi littéralement. »

Ils ont ensuite parlé à nouveau de la carte postale, Teddy disant que ce n’était qu’un jeu et Faye admettant qu’elle ne le savait pas.

Teddy a également laissé échapper qu’il était jaloux à l’idée qu’elle embrasse quelqu’un d’autre – avant de se pencher pour un baiser.

