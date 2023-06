Les fans de Furious Love Island affirment que l’insulaire a «disparu» de la villa après une urgence médicale

Les fans de FURIOUS Love Island ont affirmé que l’insulaire Catherine Agbaje avait « disparu » de la villa après une urgence médicale.

Le jeune homme de 22 ans est l’un des célibataires sexy qui sont entrés dans la villa lors de l’épisode de lundi soir de l’émission ITV2.

TVI

Les fans de Love Island ont tous dit la même chose à propos de Catherine Agbaje[/caption] TVI

Les téléspectateurs ont demandé où Catherine est allée[/caption]

Catherine s’est associée à Andre Furtado le premier jour, mais quelques heures plus tard, la bombe Zachariah Noble l’a volée.

Le natif de Dublin était beaucoup sur nos écrans pendant les épisodes du début de semaine, mais les téléspectateurs de la nuit dernière n’ont pas vu grand-chose de la beauté.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour le signaler.

L’un a demandé : « Où est CATHERINE ??? OÙ EST-ELLE??? Je dois déposer un rapport de personne disparue.

« Comment Catherine est-elle passée de derrière le personnage principal à ne même pas être sur nos écrans… #LoveIsland« , intervint un autre.

Un troisième a ajouté: « André a-t-il même parlé à Catherine aujourd’hui ou ne le montrent-ils tout simplement pas. »

Un quatrième a demandé: Pourquoi ne montrent-ils pas plus de discussions de Catherine et Tyrique ensemble ???

Cela vient après que The Sun ait révélé que le tournage de Love Island avait dû être arrêté quelques heures seulement après que les stars soient entrées dans la villa après que Catherine soit tombée malade.

Catherine a été vue par des ambulanciers paramédicaux après avoir eu un « virage amusant » pendant que les caméras tournaient.

Les initiés ont déclaré que l’agent immobilier était tombé malade samedi, le jour où le tournage a commencé – l’animatrice Maya Jama ayant interrompu le tournage.

Une source a déclaré: « Catherine a commencé à se sentir mal pendant le tournage et elle a été vue par l’équipe médicale de la villa.

« Son bien-être était la priorité et le tournage avec les autres insulaires et Maya a été arrêté jusqu’à ce qu’elle se sente mieux.

«Il semblait que la chaleur, les nerfs et le fait de ne pas manger suffisamment étaient la cause de son tour et elle a repris le tournage peu de temps après.

« Soit ça, soit le choc d’être jumelé avec Andre Furtado était un peu trop difficile à gérer. »