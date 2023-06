Les fans de Furious Love Island accusent Andre d’avoir utilisé un insulaire pour rester dans la villa – l’avez-vous repéré?

Les fans de FURIOUS Love Island ont accusé Andre Furtado d’avoir utilisé Ruchee Gurung pour rester dans la villa.

Le propriétaire de l’entreprise, 21 ans, est entré dans la villa en tant qu’insulaire OG lundi dernier.

Érotème

Les fans de Love Island pensent qu'Andre utilise Ruchee

André a hâte de connaître Catherine

Le premier jour, le public l’a jumelé avec Catherine Agbaje, 22 ans, mais malheureusement la bombe Zachariah Noble, 25 ans, a attiré son attention.

Le lendemain, lors du recouplage surprise, Catherine décide de s’accoupler avec le Zach, laissant André célibataire.

Mais heureusement pour Andre, au cinquième jour, Ruchee, 24 ans – qui était à l’origine en couple avec Mehdi Edno – a décidé d’essayer Andre et le couple est très aimé depuis.

Cependant, hier soir, il a choqué les fans en avouant qu’il préférerait connaître Catherine plutôt que Ruchee.

Les téléspectateurs qui regardaient à la maison étaient furieux sur Twitter.

L’un d’eux a déclaré: « Andre utilise ruchee comme tremplin pour revenir à catherine, tout comme ruchee a utilisé mehdi pour se rendre à andre, je suis malade #loveisland. »

Un autre a ajouté: « alors André utilisait juste la pauvre ruchee comme sauvegarde.”

« J’espère que vous tenez et traitez andre responsable de la même façon que vous tenez Zach pour responsable et que vous n’allégez pas le coup car andre choisit catherine ! il joue toujours au ruchee et l’utilise comme Zach », a ajouté un troisième.

Cela survient après que les fans ont été convaincus que Whitney Adebayo, 25 ans, utilisait Andre pour entrer dans la villa avant de le jeter.

La beauté est entrée dans la villa comme la toute première bombe et a emmené Andre à un rendez-vous alors qu’il était célibataire.

Cependant, il était clair qu’il n’y avait pas d’étincelle et elle a décidé de choisir Medhi lors de la cérémonie de recouplage.

Érotème

Ruchee et Andre ont partagé un baiser hier soir

Whitney a emmené Andre à un rendez-vous