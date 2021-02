Les fans de FURIOUS Dancing On Ice affirment que Faye Brookes n’a pas été «sans marque» alors qu’ils critiquent les juges «injustes» au milieu du favoritisme.

L’ancienne actrice de Coronation Street, 33 ans, avait l’air déçue lorsque les juges ont expliqué pourquoi elle n’avait pas obtenu de meilleures notes.

Ashley Banjo lui a donné 7,5, John Barrowman leur a donné 8,0, Jayne Torvill a donné 8,5 et Christopher Dean leur a donné 8,5.

Cependant, tous les juges ont suggéré que Faye et Hamish devaient livrer plus afin d’obtenir plus de points.

John a déclaré: « C’était magnifique Faye et Hamish. C’était émouvant et j’ai vraiment apprécié.

« Mais vous êtes un couple avec lequel nous devons être vraiment critiques parce que vous êtes à un niveau où nous devons faire un petit choix. Et si je dois faire un petit choix, je dirais que vous devez pointer un peu plus vos orteils, d’accord?

«Et aussi faire des choses qui sont un peu plus difficiles. Il y a eu un moment où vous vous dirigiez vers – Hamish, je pensais que vous alliez la jeter.

«Et j’aurais aimé que tu l’aurais fait. Pas mal – dans un tel ascenseur que tu la chasserais. Cela aurait été spectaculaire. Et c’est ce que nous devons voir de toi dans le futur.

Jayne a ajouté: « Eh bien, c’était tout simplement magnifique et si beau à regarder. Et la performance et ce que vous y avez mis étaient très crédibles.

«J’ai juste adoré. Je suis d’accord avec John, aller de l’avant, je sens que tu es capable de bien plus. Ce que tu fais, tu le fais en toi. Et je pense que tu dois prendre des risques.

Ashley a déclaré: « C’est simplement parce que je voulais juste plus. Si je jugeais juste ce que vous avez fait, ce serait – votre exécution est belle. Mais c’était facile, en quelque sorte c’était vide, je voulais plus de vous. »

Chris a également emboîté le pas en disant: « Je ne peux rien reprocher à votre patinage. Le patinage est sublime.

«L’un des meilleurs patineurs que nous ayons vus, les lignes, la structure, tout est beau.

« Mais il y a encore un mais. Je pense que vous pouvez vous mettre plus au défi. C’est en vous, nous devons le déverrouiller. Je pense que c’est chorégraphique. J’ai eu plus à lui et une issue. «

Cependant, les fans n’étaient pas satisfaits des scores – et ont déclaré qu’elle n’avait pas été marquée: « #DancingOnIce Loved @Faye_Brookes et @HamishGaman

ce soir! Tellement beau, élégant et, je me sentais, plein de contenu! Je sais que les juges pensent qu’elle pourrait faire plus mais c’était parfait pour ce genre de danse et je pense qu’ils ont été particulièrement durs juste pour son 3e skate! «

Un autre a ajouté: « Encore une fois, Faye et @HamishGaman ont minimisé la routine était stupéfiante. »

Un troisième a fait remarquer: « Faye et @HamishGaman Swan Lake ce soir était magnifique. Méritait un score beaucoup plus élevé »

Cela vient après qu’une ligne de favoritisme a éclaté sur Dancing On Ice – avec des célébrités affirmant que leurs rivaux ont reçu des routines plus faciles.

Une poignée de la distribution de cette année pense que Colin Jackson, Faye Brookes et Jason Donovan ont reçu un traitement préférentiel car ils ont une expérience préalable dans le style spécifique auquel ils ont patiné dimanche soir.

L’ancienne actrice de Coronation Street, Faye, 33 ans, et son partenaire Hamish Gaman ont dansé sur le lac des cygnes de Tchaïkovski, bien qu’elle ait suivi des cours de ballet depuis son enfance.

Une source de l’émission a déclaré: «Le trio semble avoir un énorme avantage pour cette semaine.

«Ce n’est pas passé inaperçu par certaines célébrités et leurs partenaires et les gens ont discuté de la question de savoir s’ils avaient reçu un traitement favorable.

«Le patinage est une chose difficile à apprendre, mais réussir une performance est beaucoup plus facile si vous avez eu une charge d’entraînement préalable à l’avance.