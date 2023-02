Les fans de Fuming Love Island accusent l'émission d'être `` réparée '' après le recouplage du choc

Les fans de LOVE Island ont qualifié l’émission de “correction” après que le dernier recouplage ait signifié que Ron Hall a reçu une “carte de sortie de prison”.

Les téléspectateurs de l’émission de téléréalité ont fulminé après qu’Aaron Waters ait eu la chance de choisir une fille avec qui se mettre en couple avant Ron.

TVI

Les fans de Love Island sont furieux contre l’ordre de “ cueillette ” de recouplage[/caption] TVI

Aaron a choisi Lana pour s’accoupler avec[/caption] TVI

Mais il doit choisir avant que Ron n’ait sa chance[/caption]

Aaron, 26 ans, a choisi Lana Jenkins, 25 ans, ce qui signifie que les téléspectateurs de Love Island n’ont pas pu voir si Ron l’aurait choisie.

Cela survient après des jours à regarder Ron, 26 ans, rebondir entre Lana et la nouvelle bombe Samie Elishi, qui, selon lui, était «son type sur papier».

S’adressant à Twitter, un téléspectateur a fait rage: “Pourquoi auraient-ils laissé Aaron passer en premier alors que nous aurions pu voir si Ron choisirait Lana ou Samie.”

Un autre a tweeté: “Non, j’avais besoin que Ron choisisse avant Aaron. J’avais besoin du choc qu’il ait choisi Samie plutôt que Lana.

Un troisième a fulminé: «Aaron vient de donner à Ron une carte« sortez de prison ». Je voulais voir qui Ron aurait choisi.

Et un quatrième a demandé: “Pourquoi ont-ils fait passer Aaron avant Ron?”

Aaron avait déjà été couplé avec Lana, l’ayant pincée à Ron lorsqu’il est entré dans la villa comme une bombe.

Mais malgré le partage d’un lit avec Aaron, la maquilleuse Lana a continué à poursuivre une romance avec Ron dans la villa.

Cependant, le bateau a été secoué lorsque la bombe Samie a été jetée dans le mélange ce week-end.

Le conseiller financier Ron s’est retrouvé sous le feu des fans pour avoir répété à plusieurs reprises à Lana à quel point le coordinateur de l’agent immobilier était «son type».

Aaron a ensuite pris Lana à part et l’a averti : « Je sais que tu as mal et je pense que tu as parfaitement le droit de l’être.

« Oui, une jolie fille est entrée. « Oui, c’est son genre. Néanmoins, il ne devrait jamais vous mettre mal à l’aise ou vous faire passer pour un fantôme, comme si vous n’étiez pas là. Personnellement, je ne suis pas fan.

Il a ajouté: “Certaines personnes ici n’ont pas été honnêtes et je ne peux pas simplement me taire et dire:” Oh ouais, les garçons, allez-y “quand je pense:” Mec, tu es putain de plein de ça ‘.

Kai Fagan, 24 ans, a fini par choisir Samie avec qui s’associer. Ron s’est ensuite mis en couple avec son copain Tanyel Revan, 26 ans.

Lana a dit plus tard à Ron : « Je te vois toi et Samie. Je ne suis pas aveugle.”

Elle a ajouté: “Je me suis toujours sentie comme une option – comme le deuxième meilleur.”

TVI

Lana a dit à Ron qu’elle se sentait “deuxième meilleure”[/caption]