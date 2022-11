Les fans de Fuming Ekin-Su et Davide ont tous la même plainte à propos du dernier épisode du spin-off

FURIOUS Ekin-Su Cülcüloğlu et les fans de Davide Sanclimenti étaient en colère alors que la série dérivée du duo diffusait son deuxième et dernier épisode.

Ekin-Su et Davide: Homecomings a suivi les gagnants de Love Island alors qu’ils visitaient les pays d’origine de l’autre, l’Italie et la Turquie.

TVI

Le couple est parti dans un camping-car dans le deuxième épisode[/caption]

Mais les légions de fidèles du couple étaient ennuyées que la série ne soit qu’en deux parties, estimant que le couple méritait une série complète avec plus d’épisodes.

Le fait que les deux épisodes aient été diffusés pendant des nuits consécutives a donné à beaucoup l’impression que c’était fini avant même d’avoir commencé.

L’un d’eux est allé sur Twitter et s’est exprimé : “Moi ce soir en pensant au fait que nous n’avons eu que deux épisodes alors qu’il y a tellement de choses que nous aurions pu voir.”

Un deuxième a tweeté ITV2 exigeant des réponses.

« @itv2 pourquoi seulement deux épisodes d’une heure ? J’en voudrais plus. S’il vous plaît et merci », ont-ils fulminé.

Un troisième a participé: Ouais Davide et Ekin méritent leur propre série de voyages et plus de deux épisodes. Ce premier épisode était en fait tellement drôle, sain et vous pouvez dire qu’ils s’aiment vraiment.

Et un quatrième de résumer : “Comment est-ce seulement deux épisodes ?”

Le deuxième volet a vu les gagnants de Love Island s’aventurer en Turquie où Ekin-Su a grandi.

Les bouffonneries incluaient Davide rencontrant l’adorable grand-mère de sa petite amie, buvant un «thé d’amour» spécial sur un marché turc et passant la nuit à camper.

Il y avait aussi plus de disputes en réserve pour le couple, alors qu’ils se disputaient entre se maquiller et partager beaucoup de baisers.

Certains fans se sont plaints lors de l’ouverture de la soirée d’hier qu’un argument particulier avait été “truqué” pour créer des tensions devant la caméra.

En Italie, Ekin-Su a commencé à bouder après avoir remarqué une vidéo sur le téléphone de Davide de lui et de ses amis faisant la fête avec des filles dans son appartement à Manchester.

Davide lui a dit qu’elle n’aurait pas dû regarder sa galerie téléphonique, mais a insisté sur le fait que c’était juste ses amis qui discutaient avec les femmes.

“Évidemment, je ne veux pas que cela gâche notre voyage, mais je t’ai toujours à l’œil”, a déclaré Ekin à Davide. “Des trucs comme ça sont un drapeau rouge pour moi.”

“Vous pouvez avoir un œil sur moi, je n’ai rien à cacher”, a insisté Davide.

Ekin a ensuite déclaré dans une interview à la caméra : “Je veux dire que vous êtes en couple, vous ne devriez pas avoir de filles dans votre appartement. C’est juste pas vraiment, on est là pour du bon temps, des vacances, à Vérone, la ville de l’amour et je vois ça sur son téléphone.

“Je pense juste que c’est un peu bizarre et je me suis énervé.”

Le lendemain matin cependant, Ekin a dit à son homme qu’il avait de la “chance” qu’elle lui ait “pardonné” et de nombreux téléspectateurs ont cru que cela prouvait que l’argument n’était rien de plus qu’une tension inventée par les producteurs.

“ITV leur a définitivement dit qu’ils devaient avoir des arguments pour le drame, ils devaient donc inventer quelque chose lmao”, a écrit un téléspectateur sur Twitter.

“Je vis pour le faux drame”, a ajouté un second.

“Ekin Su et Davide – 14 minutes plus tard et c’est un faux tas de conneries”, a fulminé un troisième.

Un quatrième a eu l’impression que le spectacle ressemblait plus à une comédie, écrivant: “Est-ce que c’est juste moi qui a l’impression que ce spectacle d’ekin su et de Davide ressemble à des croquis.”

TVI