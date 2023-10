Les fans de Fulham prévoient de protester contre le prix des billets pour le match contre Man Utd

Le Fulham Supporters’ Trust (FST) prévoit une manifestation avant et pendant un prochain match contre Manchester United. Fulham accueille les Red Devils le samedi 4 novembre. Le groupe de supporters affirme que leur club a augmenté le prix des billets pour ce match populaire de 18 % en moyenne par rapport à l’année dernière.

Les fans participants devraient marcher ensemble jusqu’à Craven Cottage avant le match susmentionné. Parallèlement à la marche, le FST affichera également des cartons jaunes à la 18e minute du match. Cela signifiera une augmentation de 18 % du prix des billets.

Le groupe espère que les fans s’uniront pour protester

Le groupe a publié une longue déclaration concernant cette décision sur son site officiel. « Nous pensons que le moment est venu pour toutes les sections de notre famille Fulham de se réunir à nouveau pour garantir que les générations futures de fans de Fulham puissent créer et vivre leurs propres hauts (et bas) à Craven Cottage », peut-on lire dans le communiqué.

« Le problème est une politique de tarification des billets complètement erronée qui ne comprend fondamentalement pas ce que signifie être un fan. C’est une politique qui, petit à petit, s’aliène une grande partie de notre base de fans dans la mesure où un nombre croissant de personnes ne peuvent tout simplement pas se permettre de venir à un match ou d’amener leurs amis et leur famille pour aider à créer la prochaine génération.

Les prix des billets pour Fulham sont en hausse dans tous les domaines

Les prix des billets pour les matchs à domicile de Fulham varient en fonction de leurs adversaires. Selon L’Athlétisme, le siège adulte le plus cher du nouveau Riverside Stand coûte 195 $ pour le match. Il s’agit d’une augmentation de 60 % par rapport au même match de la saison 2022/23. Le siège le moins cher à Hammersmith End coûte 81 $. FST affirme que le ticket moyen à Hammersmith End a augmenté de 40 % par rapport à il y a quatre ans.

Mais le problème des supporters ne se résume pas uniquement au prix des billets pour les matchs massifs. FST affirme qu’il est de plus en plus coûteux d’assister à n’importe quel match de Fulham. Par exemple, les billets les moins chers pour voir les Blancs jouer à Brentford plus tôt cette saison coûtaient près de 60 $. Les sièges les moins chers pour un match contre Luton Town étaient également de 43 $.

PHOTO : IMAGO/PA Images