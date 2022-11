Les fans de Friends réalisent à peine que Monica fait une grosse gaffe dans un épisode classique

Les fans de FRIENDS ont dénoncé une erreur révélatrice du personnage de Courtney Cox, Monica, dans un épisode extrêmement populaire.

De nombreux téléspectateurs de la sitcom américaine revivent la vie de l’équipe passionnée de Central Perk alors que les émissions sont rediffusées sur le service de streaming Netflix.

Les fans de Friends ont dénoncé une erreur majeure lors d’un épisode de la saison 4[/caption] Getty

Dans le pull rouge, Monica, jouée par Courtney Cox, a été signalée par les fans pour une ligne révélatrice[/caption]

Certains se sont tournés vers les médias sociaux pour appeler le classique de Friends de 1998, The One With The Embryos, qui a été diffusé dans la saison quatre.

Il a vu l’équipe féminine Monica et Rachel, interprétées par Courtney et Jennifer Aniston, affronter Chandler et Joey de Matthew Perry, interprétés par Matt Le Blanc, dans ce qui semble commencer comme un match inoffensif.

Pourtant, à mesure que le jeu s’intensifie, les enjeux augmentent.

Le groupe décide que l’équipe gagnante pourra vivre dans l’appartement des filles.

Les filles perdent – ​​et c’est lorsque Monica déplore leur situation que les fans aux yeux d’aigle ont remarqué quelque chose d’étrange.

L’un d’eux a commenté : « Juste après que les gars aient gagné le jeu-questionnaire lorsque Rachel refuse de bouger, Monica dit : « si nous avions perdu, nous les aurions obligés à se débarrasser des oiseaux, n’est-ce pas ?

« Cela n’a pas de sens. Ils ont perdu. Elle était probablement censée dire « s’ils avaient perdu » ou « si nous avions gagné », n’est-ce pas ? »

Un autre a accepté et a ajouté: «Je devais arrêter immédiatement ce que je faisais et aller vérifier. Oui, le dialogue réel parlé par Monica et les sous-titres disent “si nous avions perdu”. Je ne peux pas croire que les éditeurs ne l’aient pas compris !





Un troisième a alors supposé : “J’ai dû rembobiner cinq ou six fois juste pour vérifier que je ne devenais pas fou !”

Friends a été diffusé de 1994 à 2004.

La sitcom, qui a suivi la vie et les amours de Monica, Ross, Rachel, Chandler, Joey et Phoebe, a trouvé un nouveau public sur les plateformes de streaming ces dernières années et continue d’être l’une des émissions les plus regardées au monde.

L’année dernière, Friends: The Reunion a été diffusé sur le service de streaming HBO Max et a présenté tous ses acteurs originaux – Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer.

Le Friends Reunion Show, également connu sous le nom de “Celui où ils se remettent ensemble”, a également présenté un certain nombre de camées de célébrités – dont David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne et Lady Gaga.

Les fans ont avoué qu’ils avaient été laissés “sangloter” alors qu’il était ensuite diffusé sur les écrans au Royaume-Uni.

Et il n’y avait pas que les fans qui étaient en larmes, Jennifer fondant en larmes dès son retour sur le célèbre plateau.

Les filles ont concouru contre les garçons pour vivre dans leur appartement[/caption] Getty

Monica a été forcée d’emballer ses affaires alors que les filles perdaient le jeu initialement inoffensif[/caption] Getty

Lorsque les filles ont perdu, les fans ont remarqué que Monica avait dit à tort “si nous perdions” et non “si nous gagnions”[/caption]