Les fans de football suédois protestent contre les restrictions «  absurdes  » alors qu’ils se massent dans un centre commercial alors que seules huit personnes sont autorisées dans l’arène voisine

Les restrictions de Covid-19 signifient que seuls huit fans chanceux sont autorisés à regarder des matchs dans les stades, car les matchs sont couverts par des restrictions sur le nombre de personnes autorisées à se rassembler à l’extérieur.

Cependant, les «lieux publics» tels que les centres commerciaux et les parcs animaliers peuvent accueillir beaucoup plus de personnes car ils continuent à fonctionner relativement librement.

Les fans d’AIK ont clairement exprimé leurs sentiments sur les règles en prenant d’assaut le « Mall of Scandinavia » à Stockholm avant le match de leur équipe avec l’IF Elfsborg à la Friends Arena à proximité dimanche.

Occupant deux étages du centre commercial, des dizaines de fans bruyants ont déployé des banderoles, ont agité des drapeaux dans les couleurs jaunes et noires du club et ont scandé à l’unisson.

« Le sport national mérite plus de 8 personnes. Abolissez toutes les restrictions absurdes », lisez les bannières.

Un peu bizarrement, de l’autre côté de la route, à la Friends Arena de 50000 places, huit fans ont regardé leur équipe battre Elfsborg dans un affrontement de haut niveau grâce à une pénalité de 49e minute de Sebastian Larsson.

Le joueur d’AIK Alexander Milosevic a remis en question les règles actuelles, disant à Fotbollskanalen: «Nous avons des restaurants où 100 personnes peuvent entrer dans une petite zone et nous avons autant de personnes que possible à l’intérieur du Mall of Scandinavia, mais dans une arène de football qui accueille 50 000 spectateurs, huit personnes entrent…

«J’ai un très grand respect pour la pandémie, mais je pense que cette situation est un désastre…

« Nous voyons d’autres pays s’ouvrir. Le Danemark s’est ouvert. Ils laissent entrer le public en fonction du pourcentage de ce que l’arène absorbe. »

Des changements limités pourraient être en cours après que le gouvernement a présenté des propositions pour que jusqu’à 500 spectateurs soient admis dans les stades à partir du 17 mai.

Pour le responsable du football suédois Jens T Andersson, ancien PDG de l’AIK, c’était une amélioration, mais cela laissait tout de même des stades tels que la Friends Arena loin de leur capacité.

«500, c’est plus de huit, mais c’est encore très peu ici en [the Friends Arena], par example, » il a été cité comme disant.

Avec une population d’un peu plus de 10 millions d’habitants, la Suède a enregistré plus de 970 000 cas de Covid-19 et a subi environ 14 000 décès.

La Suède a fait la une des journaux en évitant le type de verrouillage brutal dans d’autres parties de l’Europe, mais a été contrainte de faire face à un autre pic de cas en avril.

Le taux de mortalité par habitant du pays est plus élevé que celui de ses voisins nordiques, mais inférieur à celui de la plupart des pays européens qui ont opté pour le verrouillage, rapporte Reuters.