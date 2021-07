Les fans de football seront INTERDITS des matchs de Premier League à moins qu’ils n’aient la preuve d’un double jab Covid, dans le cadre du nouveau plan du gouvernement

Les fans de FOOTBALL seront interdits d’assister aux matchs de Premier League à moins qu’ils n’aient été doublés, conformément aux plans élaborés par le gouvernement.

Les ministres veulent permettre aux foules à pleine capacité de retourner dans les stades pour la première fois depuis le début de la pandémie – mais seulement si tout le monde peut prouver qu’il est pleinement protégé contre le coronavirus.

Les fans de foot seront interdits d’assister aux matchs de Premier League à moins qu’ils n’aient été doublés, conformément aux plans élaborés par le gouvernement (stock image) Crédit : Getty – Contributeur

Les fans devront prouver qu’ils sont à double piqûre Crédit : PA

L’idée a été lancée lors de discussions de haut niveau entre les responsables de Whitehall et l’instance dirigeante du sport au cours des derniers jours.

Cela est arrivé alors que le manager anglais Gareth Southgate a exhorté les jeunes à se faire vacciner, affirmant que c’était leur chance de « récupérer votre liberté ».

Avec le coup d’envoi dans seulement trois semaines, des plans ont été élaborés pour exiger que tous les spectateurs de plus de 18 ans présentent une preuve de deux vaccinations avant d’être autorisés à entrer dans un stade de football.

La règle couvrirait tous les terrains d’une capacité de plus de 20 000 – ce qui couvrirait la plupart des terrains de Premier League.

Brentford, nouvellement promu, peut accueillir 17 250 personnes et pourrait donc faire exception à la nouvelle exigence.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré: «Il est vraiment important que les fans puissent continuer à regarder le sport au cours de l’automne, mais nous voulons nous assurer que tout le monde est en sécurité.

« C’est pourquoi nous examinons le rôle que les vaccins pourraient jouer à cet égard. Cela permettra non seulement d’avoir des stades à pleine capacité, mais aura également l’avantage d’encourager les personnes de tous âges à aller se faire vacciner. »

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

L’exigence devrait être étendue aux internationaux de rugby d’automne, aux grands concerts et à d’autres événements de spectateurs.

Une source gouvernementale a déclaré au journal que des responsables étaient actuellement en pourparlers avec la Premier League sur l’imposition d’une double vaccination pour les supporters – mais a souligné qu’aucune décision n’avait encore été prise.

Mais cette décision pourrait également voir quelque 210 000 fans exclus des stades de la Premier League car ils ne sont pas encore complètement piqués, selon le Sunday Mirror.

Un tiers des 18-29 ans en Angleterre – environ trois millions de personnes – n’ont jusqu’à présent même pas eu leur premier jab. En Écosse, trois sur dix ne sont pas protégés.

Mais la moitié de tous les moins de 30 ans en Angleterre – plus de quatre millions de personnes – ont reçu une première dose dans les trois semaines suivant l’ouverture du programme de vaccination aux personnes dans la vingtaine en juin. Et le taux de vaccination continue d’augmenter.

RANGÉE DE PASSEPORT

Les ministres ont été critiqués pour avoir introduit le programme que le parti travailliste a qualifié de « coûteux » et « peu pratique ».

Cela a également suscité la fureur des députés conservateurs, l’influent député Steve Baker affirmant qu’il n’assisterait pas à la conférence annuelle du parti si l’entrée exigeait la présentation d’un passeport vaccinal.

Mais les ministres du cabinet insistent sur le fait que la politique est l’un des seuls moyens de garder les lieux ouverts pendant un pic prévu de cas et d’hospitalisations cet hiver. Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré qu’un élargissement du programme était « la bonne chose à faire ».

L’expert de Sky Sports, Gary Neville, a critiqué le plan, affirmant que les fans « ne devraient pas avoir besoin d’un passeport pour regarder un match de football ».

Mais l’ancien joueur de Liverpool, Mark Lawrenson, a soutenu cette décision, déclarant au Sunday Mirror : « Je pense que c’est une excellente idée. Pourquoi ne voudriez-vous pas être en sécurité et pourquoi ne feriez-vous pas en sorte que vous ayez des passeports ? »

Si cela signifie que nous pouvons amener les gens dans les stades, alors faites-le Marc Lawrenson

Il a ajouté : « Si cela signifie que nous pouvons amener les gens dans les stades, alors faites-le. Et sans foule dans les clubs de ligue inférieure, que vont-ils faire ? Tout est une question de finances.

Cela vient après que Boris Johnson a annoncé la semaine dernière que les Britanniques se rendant dans les boîtes de nuit devront prouver qu’ils sont entièrement vaccinés contre le virus à partir de la fin septembre.

Il a également indiqué que « d’autres lieux où de grandes foules se rassemblent » pourraient également être amenés à adopter les chèques.

Mais les partisans du programme insistent sur le fait qu’il s’agit d’un moyen infaillible de rouvrir des activités normales après 18 mois de blocages dommageables et destructeurs d’âmes.

Les scientifiques ont été encouragés par les résultats des premières phases du programme de recherche sur les événements, qui ont révélé peu d’infections liées aux événements sportifs en plein air.

Les résultats de la dernière phase, qui comprenait des capacités beaucoup plus importantes lors de la finale et des demi-finales de l’Euro 2020, doivent encore être analysés et publiés.

Mais, ils restent prudents face aux grands rassemblements en automne et en hiver, lorsque les infections respiratoires ont tendance à prospérer, si des niveaux élevés de virus circulent.