Les fans de football pleurent le trucage de matchs après une séance de tirs au but bizarre (VIDEO)

La fusillade controversée au Nigeria s’est terminée 3-0 contre Ijebu United

Une séance de tirs au but farfelue lors de la finale de la FA Cup de l’État d’Ogun dans le sud-ouest du Nigeria a déclenché des accusations de trucage de matchs cette semaine.

Après que Remo Stars et Ijebu United n’aient pas réussi à trouver le filet lors de leur affrontement, le match nul a dû être réglé à 12 mètres.

Et bien qu’un si petit affrontement régional passe généralement inaperçu, l’étrange série de coups de pied qui a suivi le coup de sifflet à plein temps est depuis devenue virale avec plus de 7 millions de vues.

Pour le premier penalty qui fait froncer les sourcils, le gardien de but est resté cloué sur place et ne semblait même pas disposé à tenter un arrêt.

Si ce n’est pas du Match Fixing, alors je ne sais pas ce que c’est. Pourquoi le football nigérian est-il comme ça ? Pourquoi ne veut-on jamais progresser ?? C’est la finale de la FA Cup de l’État d’Ogun entre Remo Stars et Ijebu United 💔💔 pic.twitter.com/Mef2oU2gd1 – Ibukun Aluko (@IbkSports) 14 juillet 2022

Au coup de pied suivant, cependant, un joueur de Remo a fracassé le ballon aussi fort qu’il le pouvait vers les lignes de touche comme pour concéder une remise en jeu si la pénalité avait été infligée dans le temps réglementaire.

Ijebu United a finalement gagné 3-0 et remporté le trophée local, mais leurs exploits n’ont pas impressionné beaucoup de spectateurs des médias sociaux qui ont revendiqué un acte criminel.

Le partageur du clip viral, Ibukun Aluko, a été consterné par la procédure et a écrit : “Si ce n’est pas un match truqué, alors je ne sais pas ce que c’est.”

« Pourquoi le football nigérian est-il comme ça ? Pourquoi ne voulons-nous jamais progresser ? » a-t-il demandé aux côtés de deux émojis au cœur brisé.

“Ils auraient pu le faire sans le rendre si évident”, un autre utilisateur a hésité.

😭😭😭 Ils auraient pu le faire sans le rendre si évident. — 🔰 መላኩ ሃብቱ 🔰 (@Akilas_) 14 juillet 2022

“Regardez ce que ces parieurs qui s’appelaient eux-mêmes ont transformé notre ligue locale”, on l’a dit aussi.

“Non, c’est fou ! Comment pouvons-nous espérer grandir quand des choses comme ça se produisent”, quelqu’un d’autre a demandé.

« Tout ne va pas dans ce pays, au moins ne le faites pas paraître évident », était un conseil pour les participants, car il a également été souligné qu’il n’est pas étonnant que de jeunes nigérians talentueux cherchent à aller à l’étranger pour exercer leur métier.

Tout ne va pas dans ce pays,

au moins ne le faites pas paraître évident 😭😭 — 💫 (@ayomide_szn) 14 juillet 2022

C’est pourquoi la plupart des jeunes footballeurs nigérians ne veulent pas jouer en championnat. Tout le monde veut jouer à l’étranger — IRUNNIA™ (@Irunnia_) 14 juillet 2022

Plus tard, cependant, Aluko était apparemment allé au fond de la fusillade d’horreur et l’explication semblait beaucoup plus raisonnable que de jeter l’égalité.

“J’ai découvert que les joueurs de Remo Stars ont délibérément jeté leurs trois premiers tirs au but et que leur gardien de but est également resté immobile lorsque les adversaires ont pris le leur en signe de protestation pour l’arbitrage injuste du match”, il a révélé.

Cependant, un parieur qui avait assisté au match n’était pas d’accord avec cela.

“L’arbitrage était très juste, j’étais dans le stade aujourd’hui. L’arbitrage n’était pas du tout biaisé”, il a répondu.

Dans le but d’obtenir plus d’informations, Aluko a également tweeté qu’il interviewerait les deux clubs sur son podcast dans un proche avenir.