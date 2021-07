Les fans de football italiens extatiques célèbrent la victoire à l’Euro 2020 (VIDEOS)

Des milliers de fans de football sont descendus dans les rues de Rome, Naples, Milan et de nombreuses petites villes d’Italie dimanche soir, après que leur équipe ait bouleversé l’Angleterre lors d’une séance de tirs au but dramatique après une impasse 1-1 et une prolongation à Wembley, Londres.

LIRE LA SUITE: L’attente angoissante de l’Angleterre pour la gloire se poursuit alors que l’Italie remporte l’Euro 2020 aux tirs au but à Wembley

Des foules immenses ont défilé dans Rome en agitant des drapeaux alors que les voitures klaxonnaient sans arrêt, marquant la victoire historique.

Des dizaines de feux d’artifice ont illuminé le ciel de Naples, sans aucun signe de célébrations se terminant de si tôt.

Napoli en ce moment Et ne s’arrêtera pas de si tôt pic.twitter.com/mhjmHChBRP — Simone Liguori (@Leta_HS) 11 juillet 2021

À Milan, des fans extatiques ont été vus sauter au-dessus des tramways et brûler des fusées éclairantes.

La joie s’est répercutée non seulement dans tout le pays, mais dans le monde entier, jusqu’en Australie. Des centaines de fans qui ont regardé la finale mordante de l’Euro 2020 dans l’enceinte italienne de Melbourne ont explosé en célébrations une fois que leur équipe a remporté la victoire.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !