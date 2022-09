Les supporters des Shamrock Rovers ont chanté la mort du monarque alors qu’ils assistaient à un match européen

Les fans de l’équipe de football irlandaise Shamrock Rovers ont été dénoncés par le club et les spectateurs des médias sociaux après avoir célébré la mort de la reine Elizabeth II lors d’un match de la Ligue Europa Conference contre les rivaux suédois Djurgardens.

Les fans de Shamrock ont ​​​​été filmés en train de faire le chant dans les tribunes du Tallaght Stadium jeudi soir, dans des images visionnées plus de 4 millions de fois en ligne.

Les supporters ont été critiqués par certains utilisateurs de médias sociaux et ont été critiqués par leur club basé à Dublin pour “chant très insensible et impitoyable.”

“Rov Shamrockers FC a été mis au courant des chants d’un groupe d’individus lors du match d’hier soir. Des chants aussi insensibles et impitoyables ne sont pas acceptables dans notre club et vont à l’encontre des valeurs défendues par le Shamrock Rovers FC”, lire une déclaration partagée par le Daily Mail.

“Nos règlements au sol émis sur les billets de match et sur la signalisation à l’entrée interdisent strictement une telle activité. Ceci est également annoncé sur le système de sonorisation avant tous nos matchs au stade de Tallaght”, ça a continué.

Le message a ajouté que Shamrock Rovers “accueille tous les supporters sur son terrain et condamne toute forme de fanatisme et de discrimination dans le football” et ne fait pas « tolère les abus hostiles envers des joueurs, des spectateurs ou des officiels en fonction de leur origine ethnique ou culturelle, de leur nationalité ou de leur appartenance religieuse. »

“Les personnes impliquées dans un tel comportement seront expulsées du sol et seront signalées à la Gardai”, a juré le club, en référence à la police irlandaise.

Sur Twitter, les fans ont été étiquetés “honteux” par certaines personnes, et on leur a dit qu’il “prend un certain type de personne pour célébrer la mort d’une dame âgée”.

“Wow, je ne peux pas comprendre quels esprits malades il faut pour chanter ça,” était une autre critique.

Ce week-end, tout le football en Irlande du Nord et en Angleterre, de la Premier League au niveau local, a été annulé en signe de respect envers la reine Elizabeth, décédée jeudi à l’âge de 96 ans.

Avant leur match européen de jeudi soir, qui s’est déroulé après consultation de l’UEFA et de la FA, les fans du club londonien de West Ham ont été vus chanter “God Save the Queen” avant leur rencontre avec l’équipe roumaine du FCSB.

À ses 477 millions de followers sur Instagram, l’icône du football Cristiano Ronaldo a posté un portrait en noir et blanc de la reine et a noté que sept ans de sa carrière ont été disputés en Premier League, ce qui en fait sa huitième saison en Angleterre.

“Tout au long de ces années, j’ai ressenti l’amour éternel du Royaume-Uni pour sa reine, et à quel point Sa Majesté était et sera toujours importante pour le peuple britannique”, a révélé le Portugais, avant de rendre hommage à sa mémoire et d’ajouter qu’il était en deuil “cette perte irremplaçable avec le pays que j’ai appris à appeler chez moi”.

“Mes pensées et mes prières vont à la famille royale”, a conclu le quintuple vainqueur du Ballon d’Or.