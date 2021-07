Les fans de football en Angleterre et dans toute l’Europe interrogés sur le racisme dans le jeu | Actualités footballistiques

La plupart des fans en Angleterre pensent que le racisme existe dans le football professionnel, mais un peu plus de la moitié pensent qu’il s’agit d’un problème grave, a révélé une enquête YouGov partagée avec Sky Sports News.

Société de sondage YouGov a mené une étude auprès de 4 500 fans de football menée sur plusieurs mois dans neuf pays européens.

Fin mars, on a demandé aux fans anglais s’ils pensaient que le racisme existait dans le football professionnel du pays. On leur a de nouveau posé la question à la mi-juin, quelques jours après que les joueurs anglais ont été initialement hués par des sections de la foule de Wembley avant que des applaudissements et des acclamations n’éclatent alors que l’équipe se mettait à genoux avant son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie.

Quelque 54 pour cent des fans de Angleterre a déclaré que le racisme dans le football est un problème grave, contre 57% en mars. Plus de personnes en juin (36%) ont déclaré que le racisme existait dans le football mais n’était pas grave, par rapport à mars (34%).

Le sondage de juin a été réalisé quatre semaines avant que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ne soient la cible d’abus racistes en ligne après la défaite de l’Angleterre aux tirs au but de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Dans l’échantillon plus large, plus de neuf fans sur 10 dans Angleterre, Pays de Galles, et Écosse (tous 91%) ont déclaré que le racisme reste un problème dans le football. Ce chiffre s’élevait à 92 pour cent parmi les fans de football ethniquement divers dans Grande Bretagne, dont 79 pour cent qui ont dit que le racisme est un problème grave affectant le sport.

À la fois Pays de Galles et Écosse, 56% des supporters estimaient que le racisme existait dans le football et était un problème sérieux, mais les supporters à travers l’Europe étaient divisés sur la question. Dans Le Portugal, quelque 76 pour cent des fans ont reconnu la présence de racisme, mais seulement 41 pour cent ont dit qu’il s’agissait d’un problème grave, tout comme 39 pour cent des Allemand fans, 38 pour cent des néerlandais fans, et 37 pour cent des Espanol Ventilateurs.

Dans France, quelque 88 pour cent des supporters ont convenu que le racisme existe dans le jeu. Les supporters français étaient également les plus susceptibles sur le continent (64 %) de dire que le racisme est un problème grave dans le football.

Comment le football a-t-il réagi à la question du racisme ?

Suite à l’énorme tollé général suscité par les récentes propositions de la Super League européenne, l’attaquant de Leeds Patrick Bamford s’est demandé pourquoi il n’y avait pas eu un tollé passionné similaire de la part des fans à propos de divers incidents de racisme dans le sport.

Cependant, l’enquête révèle que certains fans ont un point de vue opposé à celui de Bamford et considèrent la réaction des joueurs, du personnel et des clubs au problème du racisme comme décevante.

On a demandé aux fans : pensez-vous que la réaction des membres du football professionnel, tels que les joueurs, le personnel et les dirigeants de clubs dans leur ensemble, au problème du racisme dans le football a été une réaction excessive, insuffisante ou à peu près correcte ?

Exactement la moitié (50 %) des fans ethniques divers en Grande-Bretagne ont estimé que la réaction du sport dans son ensemble était une sous-réaction.

Cela était réparti assez également entre ceux qui pensaient que c’était important (24 %) et ceux qui pensaient qu’il s’agissait d’une sous-réaction (26 %).

Parmi tous les supporters britanniques interrogés, le tableau était légèrement différent. Plus d’un tiers des supporters en Angleterre (37 %), au Pays de Galles et en Écosse (tous deux (36 %) pensaient que le football professionnel avait réagi correctement au problème du racisme dans le sport – tandis qu’un autre 31 %, 30 % et 28 pour cent respectivement ont déclaré qu’il y avait eu une sous-réaction à la question.

Les fans disent que les joueurs jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le racisme

Le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre Tyrone Mings a déclaré avant l’Euro 2020 que les joueurs peuvent agir en tant que « pionniers » dans la lutte contre le racisme dans le football, à la suite de sa propre expérience d’abus sur les réseaux sociaux.

Cependant, lorsqu’on leur a posé la question, de nombreux supporters de football à travers l’Europe ont estimé que les joueurs en faisaient déjà assez dans la lutte contre le racisme – et que ce sont les fans eux-mêmes qui laissent tomber.

















0:26



Les gens ont décoré la peinture murale endommagée de Marcus Rashford pour montrer leur soutien à l’attaquant anglais et Manchester United après avoir subi des abus à la suite de son penalty raté contre l’Italie



En Angleterre, exactement 20% pensaient que les fans en faisaient assez pour éliminer le racisme du jeu, en hausse de 5% par rapport à mars, mais seulement la moitié du nombre de fans ethniquement divers en Grande-Bretagne (10%) partageait le même point de vue. Plus des deux tiers des supporters en Angleterre (68 %) pensaient qu’ils pouvaient faire plus pour éliminer eux-mêmes le racisme.

Les deux tiers des fans de football anglais interrogés en juin (66%) ont estimé que les joueurs en faisaient assez pour lutter contre le racisme, contre 53% en mars. Plus de la moitié des fans au Pays de Galles (58 pour cent), en Espagne (55 pour cent) et aux Pays-Bas (54 pour cent) partageaient ce sentiment, tout comme 49 pour cent des fans portugais, 48 ​​pour cent des fans en Italie et 47 pour cent des fans écossais.

Les supporters pensent que les clubs et associations doivent faire mieux

En ce qui concerne les clubs de football, les supporters néerlandais pensent que leurs clubs sont les plus efficaces pour lutter contre les abus raciaux (50 %). En Grande-Bretagne, environ deux cinquièmes des fans pensent que les clubs en font assez, dont 43% des fans anglais et gallois et 39% des Ecossais.

Cependant, seulement un quart des supporters ethniquement divers (27 %) sont impressionnés par les efforts des clubs pour lutter contre le racisme, parmi les moins susceptibles de le penser, aux côtés de trois fans de football français sur 10 (30 %).

















1:25



Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré que les abus racistes dirigés contre certains de ses joueurs après la défaite de dimanche contre l’Italie étaient impardonnables et « pas ce que nous défendons »



Les opinions des associations internationales de football, telles que la FIFA et l’UEFA, sont également particulièrement faibles parmi les supporters britanniques (une moyenne de 21 % en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles) par rapport au continent (une moyenne de 38 % dans les pays européens interrogés).

Cela comprend environ deux fans sur cinq d’Espagne (45 %), d’Italie (43 %) et du Portugal (43 %) qui pensent que les groupes de football internationaux en font assez pour lutter contre le racisme.

Les sanctions pour racisme sont-elles suffisamment sévères ?

De nombreux fans à travers l’Europe pensent également que les sanctions infligées à la suite d’incidents racistes sont trop clémentes.

Plus de la moitié des supporters ethniquement divers en Grande-Bretagne pensent que les clubs nationaux (57 pour cent), les équipes nationales (59 pour cent) et les associations nationales de football (59 pour cent) ne sont pas assez sévèrement punis par les principales autorités du football à la suite du comportement raciste de leurs fans ou joueurs

L’opinion est similaire en Angleterre (48 %), en Écosse (47 %) et au Pays de Galles (47 %), contre environ 30 %, 28 % et 20 % respectivement qui pensent que les sanctions actuelles imposées aux clubs nationaux sont à peu près justes. . Seulement six pour cent des supporters en Angleterre et en Écosse, et quatre pour cent des supporters au Pays de Galles pensent qu’ils sont punis trop sévèrement.

En termes de sanctions contre les équipes nationales de football et les associations nationales de football, les supporters en Angleterre (57 pour cent et 61 pour cent respectivement), en Écosse (49 pour cent et 52 pour cent) et au Pays de Galles (54 pour cent et 56 pour cent) tendance à penser que les punitions ne sont pas assez sévères.

Ailleurs en Europe, les fans sont étroitement divisés ou penchent pour penser que les sanctions contre ces groupes sont à peu près juste après des incidents de racisme.

Les supporters allemands sont partagés entre 38% et 39% entre le fait de penser que les équipes nationales de football ne sont pas assez sévèrement punies et ceux qui pensent que les punitions sont justes, par exemple. Pendant ce temps, environ 46% des supporters espagnols pensent que les sanctions actuelles contre les équipes nationales sont à peu près correctes, contre 39% qui pensent qu’elles ne sont pas assez sévères.

La haine ne gagnera pas

















0:39



Jenson Button, Gary Lineker, Kelly Cates, Alan Shearer, Gary Neville, Micah Richards, Gabby Logan, Ebony-Rainford-Brent, Jamie Carragher, Jermaine Jenas, Jamie Redknapp et Nasser Hussain parmi les stars de la BBC et de Sky unies contre la haine en ligne



Sports aériens s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débat exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.skysports.com/againstonlinehate

Si vous voyez une réponse à Sports aériens messages et/ou contenus contenant une expression de haine fondée sur la race, le sexe, la couleur, le genre, la nationalité, l’origine ethnique, le handicap, la religion, la sexualité, l’âge ou la classe, veuillez copier l’URL du message haineux et capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signale le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Dégagez-le

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – travaillant dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.