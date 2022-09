Les fans de football écossais chantent un chant anti-monarchie lors de l’hommage à la reine Elizabeth (VIDEO)

Les supporters du Glasgow Celtic ont scandé “Si vous détestez la famille royale, applaudissez” avant un match contre St Mirren

Les supporters celtiques ont chanté un chant anti-monarchie britannique pendant une minute d’applaudissements pour honorer la mémoire de la reine Elizabeth II avant leur défaite 2-0 contre St Mirren en Premier League écossaise dimanche.

Avant le coup d’envoi, les fans itinérants du club fondé par des immigrants irlandais à Glasgow en 1887 ont scandé: “Si vous détestez la famille royale, applaudissez”, tout en brandissant une bannière proclamant le même message dans un stand derrière l’un des buts au St Mirren Park à Paisley.

Les fans du Celtic s’attendaient aux applaudissements prévus après qu’ils aient été confirmés par St Mirren. Cela s’est produit malgré le fait que le Celtic soit devenu le centre des procédures disciplinaires de l’UEFA, lorsque leurs fans ont affiché une autre bannière qui disait “F * ck la couronne” lors d’un match nul 1-1 du groupe F de la Ligue des champions contre le Shaktar Donetsk en Pologne mercredi.

Une minute d’applaudissements impeccablement observée par les supporters celtiques. pic.twitter.com/oZfXebvene – GrieveWatch (@GrieveWatch) 18 septembre 2022

L’entraîneur du Celtic Ange Postecoglou a appelé les fans à respecter l’hommage lors de sa conférence d’avant-match avant que son équipe n’affronte St Mirren.

“J’ai le même message à nos fans que nous avons toujours. Comme je l’ai dit avant le match [against Shakhtar], nous respecterons les protocoles. Nous portions des brassards noirs mercredi soir », Postecoglou noté.

“Je pense qu’il y a une minute d’applaudissements [on Sunday], nous respecterons toutes les obligations et responsabilités que nous avons en tant que club de football. Nous le ferons de manière respectueuse. Nous voulons que nos supporters fassent de même », il ajouta.

Les fans du Celtic sont rentrés chez eux avec un goût amer dans la bouche après avoir subi leur première défaite de la saison grâce aux buts de Mark O’Hara et Jonah Ayunga qui ont condamné les champions d’Ecosse en titre à leur première défaite en 2022/2023. Pour St Mirren, c’était la première fois qu’ils battaient leurs adversaires dans l’élite depuis mars 2010.

L’incident n’était cependant pas le seul du genre à se produire en Écosse ce week-end. Samedi, les supporters de Dundee United ont interrompu une minute de silence au domicile d’Ibrox des rivaux acharnés du Celtic, les Rangers, dont les fans sont connus pour leur utilisation de l’Union Jack et leur fidélité à la monarchie.

Avant que l’hymne royal God Save the King ne soit joué, des huées et des chants désobligeants ont été entendus venant de l’autre côté, Dundee insistant plus tard sur le fait qu’ils “a tendu la main pour informer nos supporters des dispositions d’avant-match dans l’espoir que la minute de silence serait observée” avant le match, les Rangers ont gagné 2-1.

À Édimbourg, sur Easter Road, des huées et des chants ont également été entendus pendant les applaudissements de la minute avant que les hôtes Hibernian ne battent Aberdeen 3-1.

Des matchs ont été disputés en Écosse ce week-end pour la première fois depuis que la Scottish Football Association (SFA) a reporté tous les matchs après le décès de la reine Elizabeth, décédée à l’âge de 96 ans la semaine dernière.

Lundi, la SFA a publié une déclaration commune aux côtés de la Scottish Professional Football League, qui a donné aux clubs la possibilité de choisir comment rendre hommage à la reine.

“Cette semaine, en signe de respect et conformément à la période de deuil national, les clubs à domicile peuvent souhaiter observer une période de silence et / ou jouer l’hymne national juste avant le coup d’envoi, et les joueurs peuvent souhaiter porter du noir. brassards », les deux corps ont suggéré.