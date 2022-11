Les fans de football du Kerala achètent une maison d’une valeur de Rs 23 Lakh pour regarder la Coupe du monde

La fièvre de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 est forte. Besoin d’exemple ? 17 fans de football du Kerala ont réuni une maison pour regarder les matchs. Ils ont dépensé 23 lakhs ₹ sur la propriété du petit village de Mundakkamugal dans le district de Kochi au Kerala. Prenant leur dévouement envers le sport un cran plus haut, les fans ont dit de peindre la propriété aux couleurs du Brésil, de l’Argentine et du Portugal. Ils ont également décoré la maison avec des portraits de la star du football argentin Lionel Messi et de la star du football portugais Cristiano Ronaldo.

«Nous avions prévu de faire quelque chose de spécial pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Nous 17 avons acheté cette maison, déjà en vente, pour Rs 23 lakhs et l’avons décorée avec des drapeaux des équipes de la FIFA. Nous avons également prévu de nous rassembler ici et de regarder le match sur un téléviseur grand écran », a déclaré l’un des acheteurs Shefeer PA, s’adressant à l’agence de presse ANI. « Nous, 17 personnes, nous nous réunissions ici tous les soirs. Entre-temps, le propriétaire de la maison envisageait de vendre cette propriété. Alors nous avons pensé, pourquoi ne pas acheter cette maison ? Nous pouvons maintenant nous asseoir ensemble et voir la coupe du monde ensemble.

Selon Shefeer, 17 d’entre eux se rassemblaient sur la propriété au cours des 15 à 20 dernières années. Il espère que les générations futures pourront continuer à utiliser la maison pour se rassembler et renforcer l’unité. Les acheteurs ont mentionné que la plupart d’entre eux sont des fans des équipes d’Argentine, du Brésil, du Portugal et de France. Pendant ce temps, parlant de leurs projets post-coupe du monde, les acheteurs songent à rénover le lieu. Ils prévoient de le réorganiser pour les services sociaux, les services d’urgence et les événements sportifs.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a débuté au stade Al Bayt, Al Khor avec un spectacle culturel dimanche. Le chanteur de BTS Jeon Jungkook, mieux connu sous le nom de Jungkook, a donné une performance stellaire avec son nouveau morceau Dreamers ; à ses côtés se trouvait le chanteur qatari Fahad Al Kubaisi. L’acteur hollywoodien Morgan Freeman a endossé le rôle du narrateur, donnant un beau message d’espoir, d’unité et de tolérance.

