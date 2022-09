Les fans de football considèrent que gagner la Coupe du monde est plus important que le mariage

Le psychologue américain Abraham Maslow a sa théorie sur la hiérarchie des besoins humains, mais en ce qui concerne les fans de football aux États-Unis, nos besoins sont assez différents. En fait, selon une nouvelle étude scientifique sur les fans de football, nous estimons que gagner une Coupe du monde est plus important que le mariage.

Dans l’étude commandée par NBCUniversal Telemundo Enterprises, il décrit la passion croissante pour le football aux États-Unis. Avec les habitudes multiculturelles du pays, le rapport a décomposé les habitudes de visionnement hispaniques et non hispaniques et le plaisir général pour le sport.

L’importance de gagner la coupe du monde

Pourtant, l’une des choses les plus remarquables révélées dans le rapport se résume à la façon dont le public hispanique apprécie une victoire potentielle en Coupe du monde. N’oubliez pas qu’aucune équipe en Amérique du Nord n’a remporté de Coupe du monde. Seuls huit pays d’Europe et d’Amérique du Sud revendiquent cet honneur.

Peut-être que cela ne fait qu’ajouter à l’excitation de l’honneur insaisissable.

Le rapport de Telemundo a demandé aux “passionnés” quels moments majeurs ils mettraient dans leurs trois moments les plus importants de leur vie. Cette métrique ne mesure pas ce qui EST le plus important dans leur vie, juste ce qui fait craquer les trois premiers.

En fin de compte, 38 % des personnes interrogées ont déclaré que « votre pays remportant la Coupe du monde » figurerait parmi les trois moments les plus importants de leur vie. Remarquablement, cela était plus important que d’obtenir un emploi de rêve, d’acheter une voiture ou même de se marier. La seule chose qui surpasse la victoire de votre pays en Coupe du monde est la naissance d’un enfant.

Événements de la vie les plus importants parmi les passionnés hispaniques :

Événement de la vie Amateurs de football hispaniques Naissance de votre enfant 43% Votre pays remportant la coupe du monde 38% Obtenir l’emploi de vos rêves 36% Se marier 34% Acheter une voiture 24%

Le fait que gagner la Coupe du monde soit plus important que le mariage n’est qu’une des nombreuses conclusions perspicaces du rapport. Dans un autre exemple d’un fait intéressant,

Telemundo, qui diffuse la majorité des matchs en espagnol lors de la prochaine Coupe du monde 2022, a révélé des analyses montrant que regarder des matchs en espagnol excite davantage les téléspectateurs que pour le même jeu en anglais.

L’objectif de The Future is Fútbol est de définir et de caractériser le changement fondamental dans l’importance du football dans les sports américains traditionnels et le rôle que jouent les Latinos dans ce phénomène économique, culturel et médiatique. L’avenir est au football Le rapport s’appuie sur la recherche primaire et secondaire et la collecte de données, y compris des enquêtes quantitatives et une étude novatrice en neurosciences parmi les Hispaniques bilingues.

La phase quantitative consistait en une enquête nationale menée auprès des téléspectateurs de la Coupe du monde âgés de 16 ans et plus à l’aide d’un cadre d’échantillonnage hybride en ligne et intercepté en personne pour assurer la représentation de la population difficile à atteindre. L’échantillon se composait de 1 351 entretiens complétés parmi 967 Latinos et 384 non-Latinos, représentatifs des fans de football aux États-Unis. Le travail de terrain a été réalisé en février 2022.

Dans l’étude en neurosciences menée par la firme Neuro-Insight, les bilingues latinos fluides étaient la cible car ils pouvaient regarder le match en espagnol ou en anglais. Cette étude a mesuré l’activité dans différentes régions du cerveau chargées de guider le comportement de visualisation. Les mesures comprenaient le désir de regarder certains contenus plus longtemps et le sentiment d’émotions fortes pendant l’expérience.

Reportage supplémentaire de Christopher Harris