Les fans de foot sont les plus durement touchés par les grèves des trains, plus de la moitié se produisant le samedi, avant un autre débrayage demain

Les fans de FOOTIE sont les plus durement touchés par les grèves militantes dans les trains, car plus de la moitié ont lieu le samedi.

Les fans de Manchester City, des Spurs et de Chelsea font face à plus de misère pour se rendre aux matchs de demain alors que le chef du RMT Mick Lynch et son syndicat organisent une autre grève.

Les fans de football sont les plus durement touchés par les grèves militantes dans les trains, plus de la moitié ayant lieu le samedi Crédit : Alamy

Le chef du RMT, Mick Lynch, et son syndicat organisent un autre débrayage demain Crédit : PA

Cinq des 11 jours de grève depuis juin ont eu lieu le samedi, martelant les fans de sport, les familles en week-end et les voyageurs.

Les fans assistant à cinq matchs de Premiership ce samedi devront se battre avec seulement un train sur cinq en circulation.

Les pubs, restaurants et autres entreprises hôtelières en difficulté verront leur commerce prendre un autre coup, et le personnel du NHS et les travailleurs postés seront également confrontés à d’énormes perturbations pour se rendre au travail.

Les numéros de train du samedi ont rebondi au-dessus des niveaux d’avant Covid avec environ 3,5 millions de trajets par jour.

Mais les jours de grève ont vu le nombre de trajets retomber à seulement un million.

Une source de l’industrie ferroviaire a exhorté les syndicats à revenir autour de la table pour convenir d’un accord sur les salaires et les réformes dès que possible.

Ils ont déclaré: «Ces grèves continuent de perturber les fans de football, les voyageurs de loisirs, les travailleurs postés et sapent les nombreuses entreprises hôtelières qui luttent contre la hausse des coûts et la réduction de la fréquentation. De nouvelles actions des syndicats ne feront que nuire davantage à la reprise du chemin de fer.

“Les passagers sont également frustrés par la poursuite des grèves, en particulier le samedi, où les gens veulent pouvoir profiter de leurs plans de week-end, et la perturbation peut forcer les gens à retourner dans leur voiture.”

Kate Nicholls, PDG de UKHospitality, a déclaré: “Étant donné que le samedi est généralement le jour le plus chargé de la semaine pour la plupart des lieux d’accueil, une autre grève ferroviaire le week-end sera un coup supplémentaire pour les entreprises du secteur qui sont déjà aux prises avec des pénuries de personnel record et font face à un tsunami de hausse des coûts.”

Une source syndicale a déclaré: “RMT ne cible pas les fans de football et nous sommes désolés pour toute perturbation dans la vie des gens.

“Cependant, les cheminots voient leur vie bouleversée par la menace de perdre leur emploi et de subir des gels de salaire pluriannuels.

“Ils n’ont d’autre choix que de faire grève jusqu’à ce qu’un règlement négocié soit trouvé avec l’industrie ferroviaire.”

Cela est venu alors que le régulateur de l’industrie a souligné que les travailleurs ferroviaires de maintenance en grève sont déjà payés un cinquième de plus que des rôles similaires.

L’Office of Rail and Road a déclaré que les travailleurs exigeant des augmentations de salaire à deux chiffres percevaient déjà 18% de leurs salaires.

Andrew Haines, directeur général de Network Rail, l’organisme du secteur public qui emploie des signaleurs et d’autres personnels de maintenance, a déclaré: «Comme le rapport de l’ORR l’a constaté, nous proposons un package compétitif conforme aux tarifs du marché pour récompenser et attirer les meilleurs talents.

“En tant qu’organisme du secteur public, nous équilibrons cela avec la nécessité de dépenser judicieusement l’argent public.

Pendant ce temps, des millions d’infirmières voteront également lors de leur toute première action de grève à l’échelle du Royaume-Uni.

Et les gestionnaires d’appels d’urgence 999 ont également rejoint une grève avec des collègues de BT d’affilée sur le salaire.