Les fans de FIRST Dates ce soir sont devenus fous alors que l’homme qui est devenu viral pour être le « gars du poisson et du gâteau de riz » est apparu dans la série et avait l’air RIPPED.

Danny Andrews est devenu célèbre en 2007 sur le documentaire BBC Three Babyfaced Bodybuilders.

Mais dans l’épisode de l’émission de rencontres de Channel 4 de ce soir, il a choqué les téléspectateurs par son apparence différente.

Dans le documentaire de la BBC Three, un Danny de 16 ans est devenu viral après avoir expliqué son alimentation quotidienne au cours de la quinzaine précédant le concours de musculation Mr Cumbria.

Il se composait de huit ensembles de gâteaux de poisson et de riz, ce qui lui a valu son surnom de dix ans de « gars du gâteau au poisson et au riz ».

La vidéo était si populaire que des mèmes ont surgi de l’adolescent et que la vidéo a dominé Internet.

Vous pouvez donc imaginer le plaisir des téléspectateurs lorsque Danny est apparu à First Dates ce soir.

Celui-ci a tweeté: « Omg je suis secoué par le gars du » poisson et un gâteau de riz « ! »

Un autre a dit: « Du poisson et un gâteau de riz hahahahahahaha. »

Alors que ce fan adorait revoir Danny à la télé: « Du poisson et un homme de gâteau de riz oh mon Dieu quel héros. »

Dans l’épisode de ce soir, le joueur de 31 ans n’a pas réussi à s’entendre avec la chanteuse de villégiature Abbie – et a plutôt attiré l’attention d’un dîner à une autre date.

Dans un tease à l’émission de la semaine prochaine, Danny revient au restaurant First Dates pour un autre rendez-vous.

Danny, qui possède maintenant un salon de coiffure à Preston, a radicalement changé au fil des ans et est maintenant incroyablement déchiré.

Mais il a dit que la fameuse étiquette «poisson et gâteau de riz» le hante toujours.

S’adressant à LADbible, il a déclaré: «Certaines personnes m’ont déchiré en disant que je pensais que le poisson était un aliment cérébral, mais ce n’est clairement pas le cas.

« Les gens me demandent si j’étais sponsorisé par Captain Birdseye. Les gens ont fait des mèmes et des remix sur YouTube, aussi Scott Mills y jouait chaque semaine, il en a même parlé à Jake Gyllenhaal. »

Mais il semble que Danny a eu le dernier mot.

Il a déclaré: « Mon régime alimentaire était uniquement celui des deux dernières semaines avant mon émission – je n’aime pas vraiment le poisson. Au lieu de dire que je mange huit repas de poisson par jour, et à chaque repas, je prends un gâteau de riz, j’étais essayer de travailler sur les temps.

« Donc, cela me fait paraître absolument stupide, correspondant au stéréotype du culturiste typique.

«À l’époque, j’étais tellement gêné, mais je l’ai embrassé.

«J’ai l’air complètement différent maintenant quand je dis que je suis dans le gymnase, les gens me demandent si je suis sur le poisson et les gâteaux de riz, sans savoir que c’est moi.