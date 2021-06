Les fans de ‘Finding Nemo’ dévastés par cette nouvelle théorie du film ‘Dark’

Pixar a honoré notre enfance avec des films d’animation réconfortants remplis de plusieurs moments émouvants. Une telle scène a été présentée dans Finding Nemo (2003) lorsque le bébé poisson-clown Nemo est séparé de son père Merlin dans la Grande Barrière de Corail et est enlevé par un bateau et envoyé chez un dentiste. Le film tourne autour de la quête de Merlin pour retrouver son fils disparu. Cependant, une théorie des fans plutôt intrigante est que le film a fait beaucoup de bruit sur Internet pour son message sombre. Selon une nouvelle théorie, le film pourrait ne pas être si heureux après tout, car les hôtes du podcast « Just the Nobodys » ont suggéré que Nemo n’a jamais réellement existé. Selon un rapport du Mirror, le clip de la discussion a été partagé sur TikTok où ils ont demandé si les téléspectateurs avaient entendu parler de la théorie de Finding Nemo qui gâcherait leur journée.

Expliquant l’intrigue du film, ils ajoutent que la théorie implique que Nemo n’a jamais été réel et seulement un fragment de l’imagination de Merlin qui pleurait la perte de sa femme et de ses enfants. La théorie ressemble à l’intrigue du film de 2001, A Beautiful Mind, basé sur la vie du mathématicien américain John Nash.

Soutenant davantage leur affirmation, ils ont expliqué que le mot « Nemo » signifie « personne » en latin, d’où ; Disney dit littéralement à son public que Finding Nemo se traduit par ne trouver personne parce que Nemo n’est pas réel. Pour prouver en outre leur affirmation, ils ont analysé pourquoi Dory, l’ami bleu royal de Merlin souffre de perte de mémoire à court terme et, par conséquent, ne peut pas se souvenir que Nemo n’est pas réel.

La théorie nouvellement proposée a dévasté les fans et le nombre de vues du clip a grimpé à plus de 19 millions. La plupart des cinéphiles semblaient d’accord avec cela tandis que d’autres ajoutaient leur propre hypothèse. Selon le rapport du NY Post, un autre utilisateur de TikTok a écrit que les poissons-clowns tuaient les leurs et a ajouté que Merlin avait tué sa femme et son fils et était affligé en imaginant. Les deuxièmes internautes accablés de chagrin ont écrit que cela avait ruiné toute leur enfance.

Un utilisateur a fait valoir que cela ne pouvait pas être vrai et a demandé ce qu’il en était des autres poissons et humains qui interagissaient avec Nemo, comme les tortues, les humains et d’autres poissons.

