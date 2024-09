Les fans de feuilletons réagissent au décès de la star de « Days »

Les jours de nos vies La star Drake Hogestyn a été rappelée samedi par ses collègues acteurs de théâtre de jour comme un « homme incroyable » qui « se souciait de chaque scène ».

Hogestyn, décédé à 70 ans d’un cancer du pancréas, a été décrit comme un « homme merveilleux et gentil » dont l’engagement envers DOOL était tout aussi important que ses fans. Hogestyn, qui incarnait le bien-aimé John Black, pour la première fois rejoint le NBC sudser en 1986 et a continué avec lui une fois qu’il est passé de NBC à Peacock.

Lui et Deidre Hall (Marlena Evans) formaient l’un des super couples du drame de jour qui incitait les fans à revenir jour après jour pour DOOL. Comme sa famille l’a déclaré samedi dans un communiqué, « Il adorait se produire devant le public de Days et partager la scène avec les plus grands acteurs, équipes et équipe de production du secteur. »

Parmi ceux qui ont rendu hommage samedi de DOOL interprété comme Alison Sweeney (Sami Brady), son ancienne DOOL un camarade de casting qui se souvient de la « passion » qu’il avait pour « tout le monde sur le plateau ».

Drake était un homme incroyable. Il était drôle, généreux et attentionné. Il se souciait de chaque scène, de chaque personne. Il aimait Days, les fans, et partageait cette passion avec tout le monde sur le plateau. Mon cœur se brise pour sa famille, ils représentaient tout pour lui. Il faisait tellement partie de mon… pic.twitter.com/RAzQOH5GrI – Alison Sweeney (@Ali_Sweeney) 29 septembre 2024

Nous avons beaucoup partagé au fil des années avec John Tony et Andre. De belles histoires ont été racontées. À sa famille, à Deidre & Days, je suis désolé pour votre grande perte. Nous garderons un bon souvenir de lui même si nos cœurs saignent. Merci Drake et que ce prochain voyage soit celui d’une grande illumination. DÉCHIRER pic.twitter.com/DNgWC2RUIB – Thaao Penghlis (@ThaaoPenghlis) 29 septembre 2024

C’est vraiment triste d’apprendre le décès de Drake Hogestyn. Un homme si merveilleux et si gentil. Ce fut un plaisir de travailler avec lui. J’ai toujours aimé à quel point il aimait sa femme et ses enfants. – Génie Francis (@GenieFrancis) 29 septembre 2024

Mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Drake Hogestyn. Quel homme charmant, charmant et gracieux. – Nancy Lee Grahn (@NancyLeeGrahn) 29 septembre 2024

Je suis tellement attristé par cette nouvelle. L’une des personnes les plus gentilles avec qui j’ai jamais travaillé. Quelle vie incroyable il a vécue. Il nous manquera. Il a rendu le monde meilleur. RIP Drake 🙏🏻 https://t.co/TeLoImpM2w – Kassie DePaiva (@KassieDePaiva) 29 septembre 2024

C’était un si bel homme. Je me suis toujours senti accueilli et membre de la famille. Mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et à ceux qu’il a touché ♥️ https://t.co/kK9tUwhh64 — 🅳🅰🅽 🅵🅴🆄🅴🆁🆁🅸🅴🅶🅴🅻 (@DgFeuerriegel) 29 septembre 2024

Condoléances à la famille, aux amis et aux fans qui ont vu Drake consacrer près de quatre décennies à #Jours. Il nous manquera. Le ciel en a un vrai. Bonne vitesse 🕊️ 💙 pic.twitter.com/NaAFlcxN3i – Lamon Archey (@LamonArchey) 29 septembre 2024

