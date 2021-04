Les fans de FAWLTY Towers ont été stupéfaits ce soir alors que la BBC diffusait l’épisode controversé «interdit» de l’émission – y compris la célèbre scène nazie dans son intégralité.

La sitcom britannique des années 1970 a été diffusée après EastEnders sur BBC One ce soir, certains téléspectateurs l’ont qualifiée de « inappropriée » en ligne.

5 L’épisode controversé est célèbre pour cette scène Crédit: BBC

Épisode classique de 1975 Les Allemands ont été retirés de la plate-forme UKTV appartenant à BBC Studios en raison de son « contenu et langage offensants » l’année dernière.

Cependant, il a été rétabli avec un message d’avertissement et certaines des insultes très offensantes ont été supprimées.

L’épisode est surtout connu pour Basil Fawlty, joué par John Cleese, faisant un pas d’oie tout en imitant les nazis allemands – le personnage s’exclamant également: « Ne parlez pas de la guerre! ».

Ces deux moments ont été diffusés en entier sur le Beeb ce soir, mais certains des propos choquants du personnage major Gowen à propos de l’équipe de cricket des Antilles ont été supprimés, y compris son utilisation du mot N.

5 Les fans ont été choqués de le voir diffusé en entier ce soir Crédit: UNPIXS (Europe)

5 Cependant, la BBC a supprimé le langage offensant du major Gowen Crédit: TV Company

La décision a divisé les fans en ligne – certains critiquant la BBC pour avoir diffusé un épisode choquant, tandis que d’autres ont critiqué le diffuseur « réveillé » pour les modifications.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: « La BBC montre-t-elle vraiment CET épisode de Fawlty Towers ?? »

Un autre a fait valoir: « Ce n’est tout simplement pas vraiment approprié de nos jours. »

Un troisième a déclaré: « Je suis surpris que la BBC ait montré autant de cet épisode de Fawlty Towers qu’elle l’a fait. Bien qu’il y ait eu quelques coupures. »

5 Fawlty Towers a été fabriqué dans les années 1970

Un autre bouillonnant: « Pourquoi Fawlty Towers est-il de retour avec le racisme et la misogynie occasionnels? »

Un fan a écrit: « J’ai adoré regarder cet épisode classique de #fawltytowers. Heureux qu’ils n’aient pas édité cette scène infâme. »

UKTV a précédemment déclaré dans une déclaration à propos de Fawlty Towers: « Nous offrons déjà des conseils aux téléspectateurs pour certains de nos titres de comédie classiques, mais nous reconnaissons que des informations plus contextuelles peuvent être nécessaires sur notre comédie d’archive, nous allons donc ajouter des conseils et des avertissements supplémentaires à l’avant des programmes pour mettre en évidence le contenu et le langage potentiellement offensants.

« Nous rétablirons Fawlty Towers une fois que ces conseils supplémentaires auront été ajoutés, ce qui, nous l’espérons, le sera dans les prochains jours. Nous continuerons à examiner le contenu proposé comme nous l’avons toujours fait. »

5 La star John Cleese a déjà critiqué la décision d’abandonner l’épisode controversé Crédit: PA

L’année dernière, Cleese, 81 ans, a critiqué la décision «stupide» de supprimer l’épisode de l’antenne, se plaignant à l’époque: «L’une des choses que j’ai apprises au cours des 180 dernières années est que les gens ont des sens de l’humour très différents. .

«Certains d’entre eux comprennent que si vous mettez des mots absurdes dans la bouche de quelqu’un dont vous voulez vous moquer, vous ne diffusez pas leurs opinions, vous vous moquez d’eux.

«Le Major était un vieux fossile laissé des décennies auparavant. Nous ne soutenions pas ses opinions, nous nous en moquions. S’ils ne peuvent pas voir ça, si les gens sont trop stupides pour voir ça, que peut-on dire? «

Cleese a également critiqué la direction de la BBC pour avoir cédé à la pression de purger son catalogue de matériel «problématique» à la suite des manifestations mondiales de Black Lives Matter.