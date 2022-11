Les fans de F1 Lambast Max Verstappen pour ne pas avoir laissé passer Sergio Perez au Grand Prix de Sao Paulo

Le refus de Max Verstappen de rendre une place au Grand Prix de Sao Paulo à son coéquipier Sergio Perez de Red Bull alors que les fans de Forumla One se sont retournés contre les Néerlandais.

Verstappen avait reculé après que Perez l’ait laissé dépasser, étant entendu que la position serait récupérée si le pilote néerlandais ne pouvait pas dépasser Fernando Alonso d’Alpine pour la cinquième place. Verstappen, qui avait été pénalisé pour une collision avec Lewis Hamilton de Mercedes, s’est vu dire par son ingénieur Gianpiero Lambiase de laisser passer Perez à l’arrivée mais l’a ignoré et a pris la sixième place, avec Perez septième.

“Max, que s’est-il passé ?”, a demandé Lambiase.

“Je te l’ai déjà dit la dernière fois, vous ne me redemandez plus ça, d’accord ?” répondit Verstappen. « Sommes-nous clairs là-dessus ? J’ai donné mes raisons et je m’y tiens.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, s’est excusé auprès de Perez : “Je suis désolé pour ce Checo”, a-t-il déclaré.

“Il montre qui il est vraiment”, a répondu le Mexicain, qui a été félicité dans le passé par Verstappen pour avoir joué un rôle de soutien.

Perez a besoin de chaque point pour battre Charles Leclerc de Ferrari au deuxième rang tandis que Verstappen a déjà décroché le titre. Red Bull n’a jamais terminé premier-deux au classement des pilotes.

Perez et Leclerc sont désormais à égalité avec 290 points, Leclerc devant 3-2 sur les victoires en course. Le Monégasque n’a pas non plus été aidé par Ferrari permettant à Carlos Sainz de finir devant lui.

Voici comment les fans ont réagi –

Pour qui Max Verstappen se prend-il ? Donc intitulé. Agit comme un enfant pétulant. Je ne comprends pas pourquoi Checo voudrait l’aider à nouveau à aller de l’avant. Max lui doit sûrement le nombre de fois que Perez a conduit, uniquement pour profiter de ses défis de titre au cours des 2 dernières saisons. pic.twitter.com/1Pdn5LE9LP —Joe Harakis (@JoeHarakis) 13 novembre 2022

Chers fans de Max Verstappen… Si cet incident avec Perez vous ouvre enfin les yeux sur le genre de personne qu’est Max. Nous aimerions vous dire que nous avons connu tout ce temps. Tu étais juste trop aveugle pour le voir. – sincèrement, les fans de littéralement tous les autres pilotes —Ben (@Ichimaru_7) 13 novembre 2022

Les fans de Max Verstappen réalisent enfin à quel point il est un horrible sportif et se retournent contre lui #SaoPauloGrandPrix #F1 pic.twitter.com/8yN9spxUZd – Signer quelques joueurs FC (@PrinterKevin) 14 novembre 2022

Mon respect pour Verstappen pic.twitter.com/hcDAJxW4WG – MEMES F1 (@f1trolls_) 13 novembre 2022

“On m’a dit de le laisser passer, que j’allais reprendre le poste”, a déclaré Perez à Sky Sports.

« Peut-être que tu devrais lui poser la question… après tout ce que j’ai fait pour lui, c’est un peu décevant pour être honnête. Je suis vraiment surpris.

(Avec les contributions des agences)

