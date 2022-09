Les fans de F1 émerveillés par Flying Man en piste au Grand Prix de Belgique

Tout le monde aime un sport ou un autre. Certaines personnes aiment faire du sport, tandis que d’autres ne peuvent pas manquer de le regarder à la télévision. La course de Formule 1 est un tel jeu que les gens adorent regarder. Les voitures à grande vitesse sont passionnantes. Cependant, les gens du stade ainsi que ceux qui regardaient à la maison ont eu un spectacle encore plus étonnant lors du Grand Prix de Belgique.

Samedi, les fans de F1 qui regardaient la séance de qualification ont été stupéfaits après qu’un homme ait survolé le circuit sur un flyboard.

Top sohwsha vidéo

Beaucoup ont capturé la cascade époustouflante devant la caméra et elle a été immédiatement partagée en ligne par plusieurs utilisateurs. Mais le clip qui a reçu le plus de partages et qui a fait parler tout le monde a été filmé par un utilisateur appelé Nienke (@avoidingtmrw). Il a partagé la vidéo sur Twitter et a écrit : “Quelqu’un vient de survoler le circuit F1, BelgianGP.”

Dans la vidéo devenue virale, on peut voir un homme monter sur une planche volante. Il s’amuse tellement et on dirait que c’était sa corvée quotidienne. Le nom de la personne effectuant la cascade est Frankie Zapata, un inventeur français qui a pris son envol depuis La Source Corner, volant sur 400 mètres sans aucun demi-tour. Ce n’est pas la première fois qu’il fait cela, plus tôt dans l’année 2019 également, il a survolé la piste de F1 et rendu hommage au pilote français Anthony Hubert.

La vidéo a recueilli plus de 3,7 millions de vues. Les gens sont devenus très excités après avoir regardé ce clip vidéo de 10 secondes, et des milliers de personnes l’ont retweeté.

