Les fans de Duggar sont restés sous le choc après que sa sœur célibataire Jana ait partagé une photo de ses jambes exposées en faisant du jet ski sur un lac

Les fans de DUGGAR ont été choqués après que la sœur célibataire Jana a partagé une photo de ses jambes exposées alors qu’elle faisait du jet-ski sur un lac.

Comptant sur les fans se sont précipités Reddit pour discuter de la décision rebelle du joueur de 31 ans de montrer un peu de peau.

Jana Duggar/Instagram

Jana a choqué les fans en partageant une photo de son genou exposé[/caption]

Instagram

Elle a partagé le cliché d’elle-même en train de faire du jet ski sur son histoire Instagram[/caption]

Reddit

Les fans se sont précipités sur Reddit pour discuter de la photo[/caption]

Jana pris à elle Histoire Instagram samedi pour partager une photo d’elle assise sur un jetski dans l’eau.

Elle a ajouté un autocollant qui disait « jour du lac » sur la photo, tandis que Jana a également partagé un clip de sa conduite sur le jetski.

Bien qu’ils soient loin de la caméra, les fans ont rapidement remarqué que la jambe de la star de télé-réalité était entièrement exposée.

Un fan de Counting On a écrit: « C’est beaucoup de cuisse. »

D’autres se sont moqués de Jana pour avoir enfreint le code vestimentaire conservateur de sa famille, comme l’a commenté une personne : « Regardez-la ici avec les genoux nus, attisant les désirs comme une petite salope. »

Reddit

De nombreux fans se sont moqués de la décision de Jana de montrer un peu de peau[/caption]

Reddit

D’autres ont souligné que ses épaules étaient également nues[/caption]

Reddit

Une personne a plaisanté en disant qu’elle devrait «appeler les flics»[/caption]

Un autre a ajouté : « Et les épaules nues ?!? Qu’est-ce que c’est ça?? »

Les plaisanteries se sont poursuivies alors qu’une personne suivante a déclaré: « Appelez les flics genoux nus exposés. »

Jana n’est pas la seule fille Duggar à enfreindre le code vestimentaire strict de ses parents, comme ses sœurs cadettes Jill et Jinger et leur cousin Amy ont tous choisi de montrer des jupes de peau et de fossé en faveur des pantalons dans le passé.

De plus, Jill et Amy sont même allées jusqu’à prendre leurs distances avec Jim Bob et Michelle Dugger.

Instagram

Jana et ses jeunes sœurs ont été élevées pour s’habiller modestement[/caption]

Instagram/Amy Duggar

Un certain nombre de membres de sa famille sont allés à l’encontre du code vestimentaire strict de Jim Bob et Michelle[/caption]

Alors que Jana était connue comme la sœur célibataire des Duggars, on dit actuellement qu’elle sort avec Stephen Wissman.

Elle a été lié au pilote du Nebraska Stephen, 27 ans, depuis qu’ils ont passé Noël ensemble et sont partis en escapade au Texas.

En mars, un utilisateur de Tumblr a posté une photo de Jana à côté de Stephen pendant la fête de Noël de sa famille.

La photo a été partagée sur le blog de la famille Wissmann et a depuis été supprimée.

Instagram

Les filles Duggar ont été élevées pour ne pas porter de pantalon[/caption]

Instagram/Jinger Duggar

Jinger a récemment choqué les fans en portant des leggings et des baskets[/caption]

Les familles Duggar et Wissmann ont également visité Magnolia en Texas ce week-end, alors que Stephen semblait se tenir derrière Jana sur une photo de groupe.

Puis en avril, les fans ont supposé qu’ils se sont rencontrés quand Jana s’est rendue en Floride pour un spectacle aérien avec son frère John.

Jana a été étiqueté Cendrillon Duggar par les fans, comme elle est Jim Bob et Michèlela fille célibataire aînée de qui prend soin de ses frères et sœurs plus jeunes.

CCM

Les fans ont surnommé Jana comme la «Cendrillon Duggar»[/caption]





Cependant, les fans ont rapidement souligné que Jana n’avait pas assisté au rassemblement du Memorial Day de la famille Wissman fin mai.

Ses fans ont été occupé à collecter des indices qu’elle était avec la célébration, car certains pensaient avoir entendu le nom de la star de télé-réalité être appelé lors d’un match.

Pendant ce temps, d’autres étaient convaincus d’avoir vu le contour de sa silhouette.

Famille Wissman/Instagram

Les fans pensent que Jana sort avec Stephen[/caption]