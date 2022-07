Les fans de Duggar s’inquiètent pour Jinger et pensent qu’elle a l’air “plus mince que jamais” alors qu’elle enfreint le code vestimentaire de la famille et montre sa peau

Les fans de DUGGAR sont inquiets pour Jinger après avoir vu à quel point elle est mince dans un cliché Instagram partagé par son mari Jeremy Vuolo.

La star de télé-réalité semble avoir perdu quelques kilos ces derniers mois, ce qui inquiète ses supporters.

Les fans de Duggar s'inquiètent pour Jinger Duggar après avoir vu une nouvelle photo

Plusieurs supporters affirment que la star a l'air "mince" ces derniers temps

Mercredi, l’ancienne star de Counting On a posté une photo de sa femme sur Instagram.

Il a utilisé un emoji pour sous-titrer la photo, qui montrait Jinger regardant dans sa direction, souriant tout en portant une casquette de baseball et un débardeur gris.

Les fans dans les commentaires ont jailli sur Jinger, 28 ans, la qualifiant de “belle” et plus encore.

Beaucoup ont également exprimé leur inquiétude, affirmant qu’elle avait l’air “mince”.

Un fan inquiet a écrit: “Elle a l’air trop mince.”

Plusieurs autres fans ont répondu au commentaire.

D’autres adeptes craintifs ont répondu: “Je le pensais aussi !!”

Quelqu’un d’autre a commenté: “Elle a l’air trop mince.”





Ce n’est pas la première fois que les fans partagent de telles critiques.

VOUS BIEN ?

En avril, les fans craignaient le pire alors que Jinger semblait perdre du poids.

La star de TLC a été ouverte sur son régime extrême, ainsi que sur sa bataille contre un trouble de l’alimentation.

L’inquiétude a commencé après que Jinger a publié une photo d’elle-même plus mince que d’habitude.

En un clin d’œil, Jinger a enfilé une robe orange ample avec des motifs de fleurs et un col marron.

Elle a associé la tenue de printemps à des talons blancs et a attaché ses cheveux en une queue de cheval haute.

La photo a été prise à l’origine par un ami avant que l’ex-star de TLC ne partage la photo sur ses histoires Instagram.

Les utilisateurs de Reddit ont exprimé leurs inquiétudes concernant le cadre apparemment plus petit de Jinger après avoir récemment appris ses problèmes de poids passés.

Une personne a commenté: «Elle a l’air si frêle et pâle par rapport à certaines photos de cette époque l’année dernière.

“Je sais qu’avoir deux jeunes enfants et un mari puéril vous épuisera, mais j’espère que cette pauvre fille fait une pause quelque part.”

Un autre utilisateur a accepté, ajoutant: “Elle a l’air effrayante aussi. Je crains officiellement que son trouble de l’alimentation ne soit de retour.

Un troisième a fait remarquer: « Oh mon dieu. J’espère qu’elle va bien. Je ne peux même pas ricaner là-dessus, elle a l’air de dépérir.

Alors qu’un quatrième fan a exprimé ses inquiétudes pour la santé de la maman de deux enfants, écrivant : « Je m’inquiète pour cette fille. Je ne vais pas commenter son apparence. Mais j’espère qu’elle va bien.

DÉTAILS DU RÉGIME

Le poids de Jinger a été une lutte continue pour elle, car elle a précédemment avoué ses mesures de régime extrêmes.

La star a un jour parlé à Us Weekly de ses problèmes corporels et a déclaré: «Pour moi, la lutte était avec mon poids et mon image corporelle, même si j’étais très en forme et que je n’avais pas besoin de perdre du poids.

«J’avais l’impression que j’en avais besoin; en tant que fille de 14 ans, je luttais vraiment avec ça.

“Je pense que dans cette culture qui nous entoure, on parle tellement de ce qu’est la vraie beauté et de ce qui nous définit – si c’est par notre apparence, comment nous avons été élevés ou à quel point nous sommes populaires, quelles que soient ces choses. ”

La native de l’Arkansas a également déclaré au point de vente que non seulement son mari, Jeremy Vuolo, était au courant de ses difficultés, mais aussi sa mère, Michelle Duggar.

Elle expliquait à l’époque : « J’ai parlé à Jeremy. Il le sait, bien sûr, depuis le premier jour et ma mère, mais je pense que ces [issues] que j’avais, je voulais que les autres puissent voir qu’ils ne sont pas seuls et qu’il y a des réponses à cela.

“Et vous n’avez pas à vous sentir obligé d’être à la hauteur d’un certain standard de beauté ou de personnalité ou quoi que ce soit, mais [it’s about] accepter simplement qui vous êtes fait pour être.

En novembre, les fans ont tenu à supplier la star de retrouver la santé car ils ont affirmé qu’elle avait l’air “en sous-poids” sur les photos partagées à ce moment-là.

Son mari hôte de podcast s’est rendu sur Instagram pour publier de nouveaux clichés de sa femme, alors qu’il le décomposait en trois messages distincts.

Les trois photos montraient Jinger posant et souriant tout en dégustant une tasse de café, arborant un débardeur vert qui exposait ses épaules et un jean déchiré.

Jeremy a simplement sous-titré chaque message avec un mot créant la phrase complète, “Oh, salut.”

Jinger a été ouverte sur ses problèmes de poids et d'image corporelle

Les fans l'ont suppliée de se rétablir

Elle n'a pas répondu aux préoccupations récentes concernant son poids