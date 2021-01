COUNTING On Les fans ont exprimé leur inquiétude pour Jinger Duggar car la star de télé-réalité a l’air « épuisée » et « malheureuse » dans un nouveau selfie.

La photo a été publiée sur Instagram après avoir donné naissance à sa fille Evangeline en novembre.

Jeudi, la jeune femme de 26 ans a partagé un selfie qui l’a capturée en souriant devant la caméra.

Ses cheveux étaient repoussés avec un épais bandeau à fleurs orange, tandis qu’elle portait également un sweat-shirt rose à glissière.

Jinger sous-titré le Publier: « Joyeux jeudi! 💜 »

Elle a également cité le Psaume 118: 24, qui dit: «C’est le jour que l’Éternel a fait; réjouissons-nous et soyons heureux.

Malgré la légende optimiste, de nombreux fans se sont rendus dans la section des commentaires pour déclarer qu’ils étaient inquiets pour le Comptant sur étoile.

Un fan a commenté: « Vous avez l’air super mais épuisé, fille, donnez les enfants à papa, utilisez cette grande baignoire, jetez une bombe de bain, sirotez un chocolat chaud, détendez-vous, lisez, passez un peu de temps pour vous❤️ Ensuite, ramper dans le lit et faire une sieste🙌 Cela pourrait être le filtre, mais le temps de «vous» est un cadeau que vous avez gagné Mama👍 Aucune culpabilité! Faites-le simplement️ «

Une autre personne a écrit: « Vous masquez votre malheur »

Un troisième a ajouté: « Vous souriez mais vos yeux montrent de la tristesse. J’espère que tout va bien avec vous et votre famille, amour et lumière 😍 »

D’autres ont encouragé son mari, Jérémy Vuolo, pour aider Jinger, comme l’a écrit une personne: « JERM LAISSE-LA DORMIR AU MOINS UNE NUIT. »

Un certain nombre de fans ont noté qu’elle semblait avoir pleuré, comme l’a dit un fan: « Cette photo vous donne l’impression que vous avez pleuré. »

Une autre personne a ajouté: « Vous avez l’air de pleurer, ça va? »

Un autre fan a sonné: « Amen 🙏🏼 … mais ça va? On dirait que tu as pleuré … ou peut-être que tu es juste une maman fatiguée – de toute façon; envoyer des pensées positives et des prières à votre façon. «

La semaine dernière, The Sun a exclusivement rapporté que Jinger et Jeremy sont « épuisés et embauchent une nounou » au milieu de problèmes matrimoniaux.

L’initié a déclaré: «Jinger est particulièrement épuisé, et Jeremy a pris un congé pour s’occuper des enfants, mais ils envisagent d’embaucher une nounou pour leur donner un peu de répit.

«Les choses ont été difficiles et ils ressentent la tension, mais ils font tout ce qu’ils peuvent pour garder leur famille ensemble et passer du temps à se concentrer les uns sur les autres.

«Jinger et Jeremy ont commencé à s’habiller et à cuisiner à la maison pour une soirée spéciale après le coucher des filles, c’est devenu un jour mignon pour elles de se reconnecter toutes les quelques semaines.