Les fans de Duggar repèrent Josh collé à son téléphone dans une nouvelle vidéo du mariage de Jed, quelques jours seulement avant l’arrestation de pédopornographie

Les fans de DUGGAR ont repéré Josh collé à son téléphone dans une nouvelle vidéo du mariage de son frère Jed.

La photo a été prise quelques JOURS avant que l’homme de 33 ans ne soit arrêté pour possession de pornographie juvénile.

Les fans de Duggar ont repéré Josh collé à son téléphone pendant le mariage de Jed[/caption]

Le mariage a eu lieu quelques jours avant l’arrestation de Josh pour pédopornographie[/caption]

Les fans ont accusé la personnalité de la télévision d’avoir regardé de la pornographie dans le clip[/caption]

Mercredi, Gabenator Films a partagé des images du mariage de Jed avec Katey Nakatsu le Youtube.

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie secrète en avril.

Comptant sur les fans ont rapidement repéré Josh dans le clip, tandis que beaucoup se sont précipités pour Reddit pour critiquer l’ancienne personnalité de la télévision comme un « parasite ».

En notant que Josh a été captivé par son téléphone alors que comme Jed, 22 ans, et Katey ont coupé leur gâteau de mariage, un utilisateur de Reddit a demandé : « Pest Spotted. Je me demande ce qu’il regarde sur ce téléphone.

D’autres l’ont également claqué dans le fil, comme une autre personne a écrit: « Quelle sorte de d****e est sur leur téléphone lors d’un mariage? »

Un autre utilisateur de Reddit a commenté : « Connaissant Pesky, porn. Il est tellement nuisible que même lors d’un mariage, tout tourne autour de lui. Et je parie qu’il l’a caché sous les sports au cas où Anna pourrait fouiner, mais elle ne le ferait pas.

ARRESTATION DE JOSH

Quelques jours seulement après le mariage de Jed, Josh était arrêté et accusé de recel et de possession de pornographie juvénile.

Il attend actuellement son procès sur le confinement à domicile.

En cas de condamnation, l’ancienne personnalité de la télévision pourrait être condamnée à 20 ans de prison et à des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Josh est accusé d’avoir une vidéo de deux minutes sur son ordinateur de deux femmes mineures et d’un homme qui ont commis des actes sexuels sur les enfants.

On a également trouvé 65 images d’une femme « conforme à la pornographie enfantine », avec ses victimes âgées de 5 à 12 ans.

L’ancienne star de télé-réalité en disgrâce a demandé au tribunal de reporter la date de son procès « en février 2022 ou après ».

Les États-Unis ont répondu par accepter un délai de trois mois, mais ils ont expliqué que tout ce qui était supplémentaire était « inutile ».

Un juge de l’Arkansas a jugé le report « approprié » et a remis le procès devant jury au 30 novembre 2021.

La conférence préparatoire au procès a été déplacée du 2 juillet au 18 novembre 2021.

FEMME DÉVOUÉE

la femme de Jos Anne, qui est actuellement enceinte de leur septième enfant, avait soutenu son mari après son arrestation.

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a rapporté en exclusivité que Anna « lutte » contre le scandale et « s’isole » du reste de la famille Duggar.





L’arrestation de Josh a eu un impact négatif sur toute la famille Duggar, comme leur montre Compter sur a été annulé par TLC en juin.

Le spectacle sur Jim Bob Duggar, son épouse Michèle et leurs nombreux enfants est un spin-off de 19 Kids & Counting, qui a été supprimé en 2015 après Josh a été accusé d’avoir agressé cinq femmes mineures.

L’annulation de l’émission est intervenue après que les fans ont lancé une pétition pour mettre fin à l’émission à la lumière de l’arrestation de Josh.

Jed a épousé Katey lors d’une cérémonie secrète en avril[/caption]

Les fans se sont précipités sur Reddit pour signaler que Josh était au téléphone pendant le mariage[/caption]

Une personne a qualifié Josh de « d****e »[/caption]

L’épouse de Josh, Anna, s’est tenue à ses côtés après l’arrestation[/caption]