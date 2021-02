Jill Duggar de COUNTING On a choqué les fans après avoir publié une vidéo NSFW de son mari Derick Dillard avec ce qu’ils pensent être un renflement.

La femme de 31 ans portait un t-shirt blanc basique et une paire de shorts orange vif dans la photo matinale qu’elle a partagée.

Jeudi, Jill a pris son histoire Instagram pour dire à ses abonnés comment elle commençait sa journée avec un peu d’étude biblique et un peu de temps seul avec Derick avant que leurs deux enfants ne deviennent bruyants.

Le court clip montrait le livre qu’elle avait ouvert avec divers passages surlignés, avant de se diriger vers l’endroit où son mari se tenait à quelques mètres, dans ses vêtements de salon et tenant une tasse.

Elle a écrit avec: « Aime les matins tranquilles comme ça avec mon mari et ma Bible avant que la maison ne devienne folle! »

Bien que le bloc de texte ait été placé sur la taille de Derick, en haut de son short, les fans étaient toujours surpris de voir le reste du short et ce qui semblait être un contour.

Un Comptant sur fan sur Reddit a demandé: « Est-ce qu’il a du bois du matin!?!? »

Un deuxième a dit que c’était «impressionnant», tandis qu’un autre a dit qu’il «souhaitait [they] n’a pas regardé ça.

En plaisantant pour avoir remarqué sa chemise froissée en premier, un utilisateur a écrit: « Qu’est-ce que c’est que c’est juste un pli dans sa chemise ouvre l’image oh … oh mon Dieu »

Beaucoup ont dit qu’ils «ne s’attendaient pas» à ce que Jill publie ceci et qu’ils ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient.

« Merde, Jill, » commenta un Redditer. «Le reste d’entre nous n’avait PAS besoin de voir votre mari tous… excités.»

Non seulement ils ont été stupéfaits de voir ce contenu de Jill, mais ils ont également été surpris de le voir dans la même vidéo qu’elle étudie dans sa bible.

La star de télé-réalité de 29 ans est issue d’une éducation stricte pleine de règles sur la modestie mises en place par son père Jje suis Bob Duggar et maman Michelle.

Cette dernière vidéo survient après que Jill ait été principalement snobée des événements familiaux ces derniers temps parce qu’elle se rebellait contre ces règles.

Elle a souvent enfreint le modeste code vestimentaire de la famille, comme elle porte des jeans, des jupes courtes et des débardeurs, et elle a même eu le nez percé et coupé ses cheveux courts.

Jill Duggar montre son corps en forme dans de nouveaux vêtements d’entraînement

Jill et Derick aussi a choisi d’inscrire son fils aîné à l’école publique, malgré la tradition de Duggar de scolariser leurs enfants à la maison, et ils permettent à leurs enfants d’écouter de la musique rave plutôt que des chansons strictement chrétiennes.

Jill aussi a révélé qu’elle utilise un contrôle des naissances– bien que ses parents interdisent la prévention de la grossesse dans le cadre d’un mariage.

En plus de tout le reste, le couple récemment a publié une photo en train de boire de l’alcool au bar de leur cousine Amy.