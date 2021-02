Les fans de DUGGAR pensent qu’Anna est enceinte de son septième enfant car elle semblait avoir une grosse bosse de bébé dans la vidéo maintenant supprimée de Jessa Duggar.

La mère de six enfants avait déjà laissé entendre qu’elle voulait plus d’enfants et il semble qu’elle aurait pu réaliser son souhait.

Dans une vidéo maintenant supprimée que Jessa a partagée sur les réseaux sociaux, la famille s’est réunie pour l’anniversaire de son fils Henry lorsque les fans ont immédiatement repéré Anna servir de la nourriture à ses enfants.

Cependant, les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que son pull couleur moutarde cachait ce qui ressemblait à une bosse de bébé.

La Compte Instagram sans boule de cristal, qui avait enregistré la vidéo avant sa suppression, a déclaré dans la légende: « Jessa Seewald a peut-être accidentellement révélé un secret de famille. Elle a mis en ligne une vidéo de la fête d’anniversaire de Henry.

« Puis elle l’a rapidement désinscrite et à la toute fin – Anna Duggar à l’air très enceinte est en train de couper un gâteau à la crème glacée.

« Jessa n’a jamais mis en ligne de vidéo et n’en a pas encore répertorié une auparavant. »

Comptant sur les fans se sont également précipités vers la section des commentaires pour être d’accord avec le compte, avec une personne écrivant: « Oh mon Dieu, elle est tellement prego.

« Elle a dû avoir un prego des mois après le dernier. Ces Duggar ne seront jamais simplement pas prego. »

Une seconde a partagé: « Oh mon Dieu, elle a l’air enceinte d’au moins six mois! C’est fou, elle est toujours annoncée peu de temps après avoir découvert! »

Plusieurs autres utilisateurs d’Instagram ont convenu qu’elle était «définitivement enceinte» et qu’il n’y avait «aucun moyen de cacher celle-ci».

Cependant, un autre fan s’est demandé pourquoi «tout le secret entourant cette grossesse».

Anna est mariée à Josh Duggar, qui a été expulsé de l’émission après qu’une série d’allégations ont été faites contre lui par certaines de ses sœurs.

Ils partagent joyeusement six enfants: Mackynzie, Michael, Marcus, Meredith, Mason et Maryella, qui a récemment eu un an.

De retour en décembre, les fans avaient supposé qu’Anna était enceinte après ils avaient révélé qu’ils voulaient un septième enfant.

Cependant, elle avait mis fin à ces rumeurs et a affirmé qu’elle ne s’attendait pas à l’époque.

Il pourrait être difficile pour la famille de huit personnes d’accueillir un autre ajout car ils vivent actuellement dans l’entrepôt de Jim Bob.

Le soleil a révélé que le père disgracié était toujours au chômage et a passé la plupart de son temps chez ses parents.

Une source a déclaré au Sun: «Il n’y a aucun signe qu’il travaille et il ne part que lorsqu’il conduit la famille dans une fourgonnette bleue.

«Il a aussi tiré la courte paille avec ses conditions de vie. La cabane en rondins de son frère Joseph et de sa femme Kendra est pittoresque et impressionnante, tandis que l’entrepôt de Josh ne ressemble pas à l’endroit le plus accueillant.

Le soleil a précédemment rapporté Josh et son la famille semble vivre dans l’entrepôt de Jim Bob et Michelle sur la propriété Duggar.

Le soleil a également révélé qu’il semblait que le couple voulait gagner rapidement de l’argent et a vendu une propriété de l’Arkansas pour 89000 $ en novembre.

Ils l’avaient déjà acheté en février 2020 pour seulement 35000 $.