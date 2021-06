Les fans de Duggar félicitent Jinger pour avoir porté des baskets Jordan et avoir un nouveau « style » malgré le code vestimentaire strict de la famille

Les fans de DUGGER ont félicité Jinger pour avoir porté des baskets Jordan et avoir un nouveau «style» après avoir publié une photo avec son mari Jeremy Vuolo.

Les fans ont été choqués de voir la star porter des pantalons et des baskets, allant à l’encontre des règles strictes de garde-robe de sa famille.

Jinger Vuolo portant une tenue décontractée lors de la conquête d’une salle d’évasion avec son mari Jeremy[/caption]

« Nous nous sommes échappés ! » Jinger a sous-titré la photo du couple entourant une imposante structure de blocs épelant les mots «Escape Room».

Sur une autre photo, les 19 Kids and Counting alun ont posé avec leurs autres coéquipiers pour commémorer la victoire.

Les fans ont immédiatement remarqué le look de la star de télé-réalité, son pantalon de sport et ses baskets Jordan au lieu des jupes traditionnelles qu’elle portait habituellement.

La jeune femme de 27 ans porte régulièrement des vêtements qui vont à l’encontre des choix vestimentaires conservateurs de ses parents et semble être laisser ses enfants choisir leur propre chemin, trop.

Ancien footballeur Jérémy a partagé une jolie photo de lui et de son aîné traversant la route dans des tenues coordonnées avec ses presque 700 000 abonnés Instagram.

Prise par derrière pour protéger l’intimité de sa fille, la petite Felicity était adorable avec un nœud rouge dans les cheveux, un t-shirt blanc et un pantalon en jean.

Jeremy a légendé la photo: « Dieu donne de bons cadeaux. »

Alors que beaucoup de ses fans ont afflué pour dire à quel point la photo était adorable, l’un d’eux a souligné à quel point c’était génial de voir Felicity porter un pantalon.

jeremy_vuolo/Instagram

Jinger et Jeremy ont également habillé leur fille aînée Felicity en pantalon[/caption]

Instagram

Les parents de Jinger ont une politique stricte de code vestimentaire où toutes les femmes de la famille devaient porter des robes et des jupes[/caption]

Instagram

Jinger a dit qu’elle n’avait jamais réfléchi à deux fois au code vestimentaire de ses parents quand elle était plus jeune[/caption]

Ils ont écrit : « Amen. Aussi agréable de vous voir laisser votre fille porter un pantalon . «

Jinger n’est pas étrangère au fait de faire ses propres choix de mode, malgré les opinions strictes et conservatrices de sa famille sur la question.

le Comptant sur star a récemment ouvert sur « en difficulté » avec ses parents – Jim Bob et Michelle Dugger – sur sa décision d’aller à l’encontre de leurs règles de garde-robe, y compris le port de pantalons.

Dans son nouveau livre L’espoir que nous détenons : Trouver la paix dans les promesses de Dieu avec son mari Jérémy, elle a réfléchi aux raisons pour lesquelles elle a commencé à défier les codes stricts de ses parents.

Instagram

Jinger est allée à l’encontre du code vestimentaire strict de ses parents avant d’opter pour un look plus modeste[/caption]

Jinger et Jeremy se sont mariés en 2016 après trois mois de fiançailles et une courte parade nuptiale[/caption]





La mère de deux enfants a écrit : « Ma mère nous avait toujours habillés, les filles, de jupes et de robes, une norme tirée de Deutéronome 22 :5, qui dit : « Une femme ne doit pas porter un vêtement d’homme » (ESV) et je n’ai jamais l’a vraiment remis en question.

Elle a poursuivi: «La modestie était un sujet énorme dans notre maison, et nous pensions que porter des jupes au lieu de pantalons était un élément central de la pudeur. Mais je voulais découvrir par moi-même ce que la Bible avait à dire.

Jinger, 27 ans, et Jeremy, 33 ans, ont deux enfants – Felicity, deux ans, et bébé Evangeline, six mois.

Le couple partage les filles Felicity et Evangeline[/caption]