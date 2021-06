Les fans de Duggar félicitent Jinger et son mari Jeremy pour avoir « laissé leur fille porter un pantalon » malgré le code vestimentaire strict de la famille

Les fans de DUGGAR font l’éloge de Jinger et de son mari Jeremy pour « avoir laissé leur fille porter un pantalon » malgré le code vestimentaire strict de la famille.

La jeune femme de 27 ans porte régulièrement des vêtements qui vont à l’encontre des choix vestimentaires conservateurs de ses parents et semble également laisser ses enfants choisir leur propre voie.

jeremy_vuolo/Instagram

Felicity avait l’air adorable dans sa tenue[/caption]

Instagram

Jinger n’est pas étrangère au fait de porter elle-même un pantalon[/caption]

Jinger et Jeremy, 33 ans, ont deux enfants – Felicity, deux ans, et bébé Evangeline, six mois.

L’ancien joueur de football Jeremy a partagé une jolie photo de lui et de son aîné traversant la route dans des tenues coordonnées avec ses 696 000 abonnés Instagram.

Prise par derrière pour protéger l’intimité de sa fille, la petite Felicity était adorable avec un nœud rouge dans les cheveux, un T-shirt blanc et un pantalon en jean.

Jeremy a légendé la photo: « Dieu donne de bons cadeaux. »

Instagram

Jinger a repensé son style de mode[/caption]

Instagram

La star aime aller à l’encontre des choix de mode de ses parents[/caption]

Alors que beaucoup de ses fans ont afflué pour dire à quel point la photo était adorable, l’un d’eux a souligné à quel point c’était génial de voir Felicity porter un pantalon.

Ils ont écrit : « Amen. Aussi agréable de vous voir laisser votre fille porter un pantalon «

Jinger n’est pas étrangère à aller à contre-courant et à faire ses propres choix de mode, malgré les opinions strictes et conservatrices de ses parents sur la question.

le Comptant sur star s’est récemment ouverte sur « en difficulté » avec ses parents – Jim Bob et Michelle Duggar – sur sa décision d’aller à l’encontre de leurs règles de garde-robe, y compris le port de pantalons.

Getty

Jinger montre régulièrement sa silhouette dans des tenues ajustées[/caption]

Dans son nouveau livre L’espoir que nous détenons : Trouver la paix dans les promesses de Dieu avec son mari Jérémie, elle a réfléchi aux raisons pour lesquelles elle a commencé à défier les codes stricts de ses parents.

La jeune femme de 27 ans a écrit : « Ma mère nous avait toujours habillés, nous les filles, de jupes et de robes, une norme tirée de Deutéronome 22 :5, qui dit : « Une femme ne doit pas porter un vêtement d’homme » (ESV) et Je ne l’ai jamais vraiment remis en question.

Elle a poursuivi: «La pudeur était un sujet énorme dans notre maison, et nous pensions que porter des jupes au lieu de pantalons était un élément central de la pudeur. Mais je voulais découvrir par moi-même ce que la Bible avait à dire.

Instagram/Jeremy Vuolo

Jeremy a récemment partagé cette photo de sa femme les jambes écartées[/caption]





Le nouveau livre de Jinger et Jeremy a été publié quelques jours seulement après son frère Josh, 33 ans, a été arrêté pour « possession de 65 images de pornographie juvénile, dont des tout-petits ».

Malgré sa libération, il ne peut pas vivre chez lui avec sa femme Anna et leurs six enfants.

Il a reçu l’ordre de résider dans une résidence tierce jusqu’à son procès le 6 juillet et rester avec de bons amis de ses parents, Jim Bob et Michelle Duggar.

Jinger et son mari sont aurait « horrifié et dégoûté par la situation.