Les fans de Duggar exhortent la femme de Josh, Anna, à «  fuir  » un mari en difficulté alors qu’une star enceinte le «  soutient  » au milieu d’une accusation de pornographie juvénile

Les fans d’ANNA Duggar ont exhorté la star enceinte à «fuir» son mari Josh après avoir été réservé pour possession de pornographie juvénile.

The Sun a rapporté en exclusivité que 19 enfants et personnalité comptée Josh, 33 ans, a été arrêté et emprisonné dans l’Arkansas sur les accusations fédérales le 29 avril.

19 fans de Kids and Counting ont exhorté Anna Duggar enceinte à « fuir » son mari Josh[/caption]

Lors de sa mise en accusation au tribunal vendredi, Josh a plaidé non coupable des accusations, et a été condamné à rester en détention au moins jusqu’au 5 mai.

Selon un nouvel acte d’accusation, il a été arrêté pour possession de pornographie juvénile, mettant en vedette des mineurs de moins de 12 ans.

AnnaLes adeptes de la communauté ont maintenant exprimé leurs inquiétudes pour le maman de six enfantsd’autant plus qu’elle donnera naissance à leur septième enfant à l’automne.

Pourtant, elle est restée catégorique, elle est «À côté» de son conjoint au milieu de l’accusation fédérale, comme l’a révélé en exclusivité The US Sun.

Josh a été arrêté vendredi pour possession de pornographie juvénile[/caption]

La star de télé-réalité a été condamnée à la prison après son arrestation[/caption]

Les fans ont appelé Anna à fuir pour le bien de leurs six enfants[/caption]

L’un des fans d’Anna s’est rendu sur Twitter pour simplement exhorter la star, qui a épousé Josh en 2008, à «courir».

Une autre a écrit: «Je sais qu’elle a essentiellement subi un lavage de cerveau, mais… cours Anna duggar, cours», tandis qu’un troisième a poursuivi: «Fille, tu dois COURIR vite !!!! Ouvrez vos yeux de barrage! Aidez vos enfants !! »

Un utilisateur de Twitter a ensuite ajouté: «Omg anna Duggar emmène tes enfants et cours. Le pays tout entier vous regarde et vous soutiendra », comme l’un d’eux l’a exhorté:« Courez avec vos enfants dans votre famille! »

Un fan de télévision passionné a partagé ses propres expériences, postant courageusement: «Anna Duggar! Cours maintenant fille! Je l’ai fait. Vous pouvez également. Je n’ai eu que 2 enfants et vous en avez 7 mais bon, je dis toujours RUN !!

Les fans ont inondé Twitter de leurs opinions sur le prochain mouvement d’Anna[/caption]

D’autres ont partagé leurs histoires personnelles[/caption]

Ils ont appelé Anna à « faire la bonne chose » pour ses enfants[/caption]

«Je suis sûr que vos amis chrétiens aimants prendront soin de vous. Le mien ne l’a pas fait. Ma religion ne l’a pas fait. Mais j’ai survécu et prospéré!

On a alors supposé: «La sympathie pour Anna est épuisée.

«Levez-vous et faites ce qu’il faut pour vos enfants.»

Le couple avait précédemment juré comment ils laisseraient le nombre d’enfants qu’ils ont «à Dieu».

Anna a raconté comment le couple attendait leur septième enfant à l’automne[/caption]

Ils avaient précédemment dit qu’ils laisseraient le nombre d’enfants qu’ils ont « à Dieu »[/caption]

Pourtant, si Josh est autorisé à se renflouer la semaine prochaine, il ne peut pas être avec des mineurs, a déclaré le juge à la star et à son équipe juridique lors de l’audience du tribunal.

Pourtant, il semble qu’il aura le soutien de sa femme enceinte tout au long.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun que le joueur de 32 ans accompagnait même Josh au poste de police quand il s’est rendu.

Josh était mis en garde à vue sur des accusations fédérales jeudi après-midi à la suite d’un raid de la sécurité intérieure de 2019 sur son concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé.

Le US Sun a révélé en exclusivité comment Anna avait accompagné Josh au poste de police lorsqu’il s’était rendu[/caption]

Si Josh est autorisé à se renflouer la semaine prochaine, il ne peut pas être avec des mineurs[/caption]

Un initié a réclamé Anna continue de soutenir Josh tout au long du scandale et n’a pas l’intention de le divorcer.

«Anna est aux côtés de son mari comme elle l’a toujours fait», a déclaré une source.

«Elle a même accompagné Josh à Fayetteville jeudi pour qu’il puisse se livrer aux autorités.

L’initié a ajouté: «Josh et Anna ont demandé à la famille de prier pour eux et ont dit qu’ils les aimaient.»

Anna n’a pas l’intention de divorcer de Josh[/caption]

Le couple a demandé à la famille de « prier » pour eux[/caption]

L’arrestation de Josh survient six ans seulement après affirme que l’ex-star de télé-réalité honteuse a agressé cinq filles alors qu’elles étaient adolescentes.

Anna et la famille Duggar l’ont soutenu à travers son scandale inquiétant d’abus sexuels en 2015.

Cette année-là, In Touch Weekly a découvert un rapport de police de 33 pages de l’Arkansas affirmant que Jim Bob avait avoué aux autorités locales que son fils aîné avait caressé des jeunes filles alors qu’elles dormaient dans la maison de la famille Duggar en 2002.

Le rapport In Touch a également affirmé qu’en 2006, la hotline de l’Arkansas contre la maltraitance des enfants avait reçu un avertissement indiquant qu’il y avait des abus dans la maison de Duggar, et le service de police de Springdale a contacté la famille pour des entretiens.

L’arrestation survient six ans après qu’il a été révélé que Josh avait agressé cinq filles à l’adolescence[/caption]

Il n’a jamais été inculpé d’aucun crime lié aux incidents[/caption]





À la suite du rapport de la bombe de 2015, Josh a répondu aux allégations, affirmant: «Il y a douze ans, en tant que jeune adolescent, j’ai agi de manière inexcusable, ce pour quoi je suis extrêmement désolé et je regrette profondément.

«J’ai blessé les autres, y compris ma famille et mes amis proches.»

Josh n’a jamais été accusé d’aucun crime lié aux incidents.

Après l’arrestation choquante de cette semaine, les membres de la famille ont commencé à s’exprimer – y compris la sœur Jill Duggar qui prétendait être un victime de l’agression présumée de son frère aîné en 2015.