Les fans de Duggar confus alors que la matriarche Michelle enseigne à ses « tout-petits » la faillite à la maison dans un clip refait surface

Les fans de DUGGAR ont des questions pour Michelle après avoir refait surface des images de la star enseignant à ses enfants la faillite.

Les maisons familiales scolarisent leurs enfants en raison de leurs croyances chrétiennes fondamentalistes.

CCM

Les fans de Duggar se moquent de Michelle – ici avec son mari Jim Bob – après avoir refait surface un clip du spécial original 14 Kids & Counting[/caption]

CCM

Dans le clip, elle semblait enseigner à ses très jeunes enfants la faillite[/caption]

Sur un fil en ligne, les fans de l’émission ont refait surface un clip du spécial 14 Kids and Pregnant, qui a ensuite été suivi de 19 Kids and Counting and Counting on.

La vidéo montre Michelle, maintenant âgée de 55 ans, debout devant la table à laquelle ses enfants sont scolarisés à la maison, se préparant à leur donner une leçon sur la faillite.

“OK, notre ressource juridique pour aujourd’hui – nous allons apprendre les lois sur la faillite”, dit-elle après s’être raclé la gorge.

Il y a des enfants de tous âges autour de la table, dont plusieurs en âge d’aller à l’école primaire.

Un utilisateur de Reddit a plaisanté : “Existe-t-il une unité sur la façon de créer une LLC ?”

Un autre a commenté: «Eh bien, Michelle n’est définitivement pas dans l’apprentissage ou l’enseignement adapté à son âge. Pourquoi un enfant de cinq ans aurait-il besoin de savoir ce qu’est la faillite ? »

Un troisième s’est demandé: “Pourquoi l’un de ces enfants aurait-il besoin de le savoir?”

Un quatrième a simplement commenté : “Je trouve ça hilarant.”





Ce n’est pas la première fois qu’un clip refait surface provoque des réactions négatives ou des buzz de la part des fans.

ERREUR ÉVIDENTE

Récemment, les fans de Duggar ont repéré une erreur d’orthographe flagrante sur un plan de cours dans un clip refait surface de l’émission de téléréalité.

Les vedettes de la télévision ont épinglé les règles du « temps scolaire » – qui durait de 11 heures du matin à l’après-midi – sur le mur.

Les anciens de Counting On ont conseillé à leurs enfants de ne pas « effrayer » leur « professeur ».

Il n’y aurait « pas de conversation » sauf lorsque vous levez « la main » ou pour « attirer discrètement l’attention de votre professeur ».

« Toutes les autres conversations » auraient lieu l’après-midi, lorsque « le temps scolaire est terminé ».

Le mari de Michelle, Jim Bob, s’est inscrit comme principal, mais le rôle de Michelle en tant que surintendant a été mal orthographié en tant que «superintendant».

Les fans sont passés à la section des commentaires lorsqu’ils ont remarqué la faute d’orthographe.

L’un d’eux a déclaré: “Il est clair que mon diplôme d’études secondaires publiques n’est rien comparé à Duggar Academy.”

Un autre a mentionné: “Vous vouliez dire ‘surintendant’, n’est-ce pas?”

« Ont-ils vraiment épelé Super Intendent ? C’est un mot ! Surveillant général!” un autre faisait rage.

ROBE DUGGAR

En plus de l’enseignement à domicile de leurs enfants, la famille Duggar observe un code vestimentaire strict.

Les femmes de la famille portent des robes et des jupes et se couvrent le corps.

Les enfants Duggar ont grandi avec un accès limité aux divertissements et à la télévision, et beaucoup d’entre eux appliquent ces règles dans leur vie d’adulte.

Certains membres de la famille se sont toutefois écartés de ces pratiques.

Sa fille Jill Duggar et son mari, Derick Dillard, ne vivent plus selon les règles de Jim Bob et Michelle.

CHAOS FAMILIAUX

Pendant ce temps, Josh Duggar, le fils aîné de Duggar, est actuellement derrière les barreaux.

En mai, le juge de l’Arkansas, Timothy L. Brooks, a condamné Josh, 34 ans, à plus de 12 ans de prison pour pornographie juvénile.

Selon le sténographe judiciaire du Sun, le juge a qualifié les crimes de Josh de “le plus malade des malades” dans une salle d’audience bondée.

Il a dit à l’aîné des enfants du clan Duggar : « Vous avez fait de très mauvaises choses. Mais dans votre vie dans son ensemble, vous avez fait de bonnes choses.

Le juge a conclu par : “Le véritable test du caractère d’un homme est ce qu’un homme fait quand personne ne regarde.”

Le Sun a obtenu en exclusivité des photos et des vidéos de la femme de Josh, Anna, alors qu’elle s’enfuyait de la salle d’audience.

Anna, 34 ans, avait un air maussade après avoir appris la nouvelle du père de ses sept enfants resté derrière les barreaux.

Le père de Josh et d’autres membres de la famille sont apparus au palais de justice pour soutenir la star de télé-réalité en disgrâce.

Josh a interjeté appel après sa condamnation.

CCM

Les Duggars vivent une vie religieuse stricte et scolarisent leurs enfants à la maison[/caption]

PA

La famille a été secouée par un scandale lorsque l’aîné Josh Duggar a été arrêté pour pédopornographie[/caption]

CCM

Plusieurs membres de la famille sont restés à ses côtés[/caption]