Les fans de Duggar choqués alors que Michelle porte un pantalon interdit lors d’une escapade à Los Angeles avec sa fille Jinger loin de son mari Jim Bob

Les fans de DUGGAR ont été choqués lorsque Michelle portait un pantalon interdit lors d’une récente escapade à Los Angeles avec sa fille Jinger.

La femme de 55 ans a quitté son domicile dans l’Arkansas sans son mari Jim Bob, 56 ans.

Éclaboussure

Les fans de Duggar ont été choqués de voir Michelle en pantalon[/caption] Éclaboussure

L’ancienne de Counting On a rendu visite à sa fille Jinger à LA[/caption]

Plus tôt cette semaine, The Sun a partagé en exclusivité des photos de Michelle et de ses enfants Jinger, 28 ans, Jana, 32 ans, Jason, 21 ans et James, 20 ans, à Los Angeles.

Le groupe était tout sourire alors qu’ils profitaient du soleil et allaient à l’église après leur arrivée la nuit précédente.

Lors de la sortie, Michelle portait un pantalon capri noir, une chemise rayée noire et blanche et des baskets.

Le look décontracté contraste fortement avec les jupes longues habituelles que porte Michelle.

Les photos ont rapidement fait leur chemin vers Reddit, où les fans de Counting On ont admis avoir été choqués que la matriarche Duggar ait enfreint les règles strictes de Jim Bob en portant un pantalon.

FANS CHOQUÉS

L’utilisateur initial de Reddit a écrit : « Mère porte un pantalon ?!? »





Un autre a demandé: « Est-ce la même femme qui a fait TLC BLUR HER KNEES?!? »

Un troisième intervint : « Ma question : ‘Quand maman a-t-elle acheté ce pantalon ?' »

Un utilisateur suivant de Reddit a plaisanté en disant que le voyage permettait à Michelle d’explorer différents choix de style de vie, en écrivant : « Est-ce que c’est la rumspringa de Michelle ? »

D’autres ont critiqué Michelle pour avoir enfreint les règles qu’elle imposait autrefois à ses filles.

Un fan en colère a commenté: « Quelle excuse dégoûtante pour une mère. Il y a quelques années à peine, sa fille adulte pleurait de culpabilité à cause de son choix de porter un pantalon. Maintenant, maman doit sauter dans le train en marche.

L’utilisateur a poursuivi: « Jim Bob et Michelle deviennent hyperactifs à chaque fois qu’ils sont sur le point de manquer quoi que ce soit. Quelles « croyances » débiles pour les jeter constamment par la fenêtre chaque fois qu’ils sont jaloux de quelqu’un qui aime quelque chose qu’ils n’aiment pas – assister à des événements sportifs universitaires, ériger d’énormes sapins de Noël ou des femmes portant des capris stupides. La seule valeur avec laquelle ils sont cohérents est leur valeur d’attention et eux-mêmes.

Un fan supplémentaire s’est demandé si la décision de Michelle de porter un pantalon est un signe que sa relation avec Jim Bob est terminée, en écrivant : « Je me demande si Jim Bob est servi en ce moment. Michelle a enfin retrouvé la liberté !

VISITE JINGER

La matriarche Duggar a rendu visite à Jinger après que la jeune femme de 28 ans ait snobé ses parents et ses frères et sœurs en partant pour un voyage de ski sur la côte Est au lieu de s’installer dans l’Arkansas pour Noël.

Jinger a choisi de prendre ses distances avec sa famille ces derniers mois après l’affaire choquante de pornographie juvénile de son frère et son accusation de culpabilité.

Alors que toute la famille Duggar célébrait les vacances dans l’Arkansas, l’animatrice de podcast et son mari Jeremy Vuolo, 33 ans, se sont rendus en Pennsylvanie avec leurs filles pour être avec sa belle-famille pendant les vacances.

LE VERDICT DE JOSH

Le fils aîné de Michelle et Jim Bob, Josh, 33 ans, a été jugé il y a des mois dans son affaire de pédopornographie.

Josh a été reconnu coupable plus tôt en décembre après un procès de près de deux semaines.

L’ex-star de télé-réalité risque 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation.

Éclaboussure

Les fans se sont rendus sur Reddit pour discuter du nouveau look de Michelle[/caption] Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Michelle a laissé Jim Bob derrière pendant le voyage[/caption] La Méga Agence

Josh a été reconnu coupable en décembre[/caption]